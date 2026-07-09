強烈颱風巴威持續近逼台灣，今（9）日路徑將北轉往台灣東北海域前行，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，目前最新路徑預估變化不大，巴威颱風開始朝西北轉，仍然以「通過東北角近海機率最高」，但未來36小時偏轉的幅度，決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定對北台灣的影響程度，請民眾及早做好防颱準備。

我是廣告 請繼續往下閱讀
巴威颱風稍微減弱「路徑開始轉彎了」！仍不排除登陸穿台

「台灣颱風論壇」提到，強烈颱風巴威目前距離台灣約1280公里，過去6小時強度已經稍微減弱，巔峰已過但仍然是強烈颱風等級，最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，整體影響時程可能因颱風速度稍微減慢而延遲3小時至6小時。

「台灣颱風論壇」說，巴威颱風路徑開始朝西北偏轉，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈，預估周五（10日）夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣，周六（11日）白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜之後加速遠離。

▲最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，不過未來36小時還是要觀測偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，不過未來36小時還是要觀測偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
巴威沒登陸「還是籠罩全台灣」！北部周五、周六停班停課幾乎確定

「台灣颱風論壇」強調，巴威颱風靠近過程中雖然會逐漸減弱，但因其環流廣泛、暴風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣都會受到籠罩，無論您在何處，都應做好防颱準備。尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地區離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！

然而目前氣象署最新預估暴風侵襲率苗栗以北、宜蘭、花蓮地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%、100%的數據；中部地區落在84%以上；南部地區則是44%至78%不等，顯示中部以北地區、東部地區，在周五、周六停班停課已經是幾乎確定，請民眾今晚鎖定各縣市政府最新公告，隨時觀測颱風最新消息、停班停課最新資訊。

▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%以上，周五、周六停班停課幾乎可以說是確定。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%以上，周五、周六停班停課幾乎可以說是確定。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

更多「巴威颱風」相關新聞。

相關新聞
張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

...