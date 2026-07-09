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巴威颱風稍微減弱「路徑開始轉彎了」！仍不排除登陸穿台

最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高

未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸

▲最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，不過未來36小時還是要觀測偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威沒登陸「還是籠罩全台灣」！北部周五、周六停班停課幾乎確定

尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地區離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！

苗栗以北、宜蘭、花蓮地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%、100%的數據；中部地區落在84%以上

顯示中部以北地區、東部地區，在周五、周六停班停課已經是幾乎確定