強烈颱風巴威持續近逼台灣，今（9）日路徑將北轉往台灣東北海域前行，氣象粉專「台灣颱風論壇」就表示，目前最新路徑預估變化不大，巴威颱風開始朝西北轉，仍然以「通過東北角近海機率最高」，但未來36小時偏轉的幅度，決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定對北台灣的影響程度，請民眾及早做好防颱準備。
巴威颱風稍微減弱「路徑開始轉彎了」！仍不排除登陸穿台
「台灣颱風論壇」提到，強烈颱風巴威目前距離台灣約1280公里，過去6小時強度已經稍微減弱，巔峰已過但仍然是強烈颱風等級，最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，整體影響時程可能因颱風速度稍微減慢而延遲3小時至6小時。
「台灣颱風論壇」說，巴威颱風路徑開始朝西北偏轉，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈，預估周五（10日）夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣，周六（11日）白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜之後加速遠離。
巴威沒登陸「還是籠罩全台灣」！北部周五、周六停班停課幾乎確定
「台灣颱風論壇」強調，巴威颱風靠近過程中雖然會逐漸減弱，但因其環流廣泛、暴風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣都會受到籠罩，無論您在何處，都應做好防颱準備。尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地區離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！
然而目前氣象署最新預估暴風侵襲率，苗栗以北、宜蘭、花蓮地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%、100%的數據；中部地區落在84%以上；南部地區則是44%至78%不等，顯示中部以北地區、東部地區，在周五、周六停班停課已經是幾乎確定，請民眾今晚鎖定各縣市政府最新公告，隨時觀測颱風最新消息、停班停課最新資訊。
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「台灣颱風論壇」提到，強烈颱風巴威目前距離台灣約1280公里，過去6小時強度已經稍微減弱，巔峰已過但仍然是強烈颱風等級，最新路徑變化不大，仍以「通過東北角近海」機率最高，整體影響時程可能因颱風速度稍微減慢而延遲3小時至6小時。
「台灣颱風論壇」說，巴威颱風路徑開始朝西北偏轉，未來36小時偏轉的幅度，將決定是擦邊而過、西北颱或是直接登陸，也會決定北台灣的風勢究竟會有多猛烈，預估周五（10日）夜晚至深夜，暴風圈將逐步籠罩全台灣，周六（11日）白天通過東北角近海或沿岸，為影響最劇烈時段，入夜之後加速遠離。
「台灣颱風論壇」強調，巴威颱風靠近過程中雖然會逐漸減弱，但因其環流廣泛、暴風圈特別大的特性，無論颱風中心是否登陸，全台灣都會受到籠罩，無論您在何處，都應做好防颱準備。尤其台北至彰化、宜蘭、北花蓮、馬祖等地區離颱風中心最近，請以最高規格做好防颱整備！
然而目前氣象署最新預估暴風侵襲率，苗栗以北、宜蘭、花蓮地區全部突破95%，北北基桃宜都是99%、100%的數據；中部地區落在84%以上；南部地區則是44%至78%不等，顯示中部以北地區、東部地區，在周五、周六停班停課已經是幾乎確定，請民眾今晚鎖定各縣市政府最新公告，隨時觀測颱風最新消息、停班停課最新資訊。
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