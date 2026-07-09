巴威颱風今（9）日路徑開始北轉，並往台灣東北海域前進，原本各國路徑預測是轉彎時間點不同，北上的角度也不同，但都是從台灣東北海面掠過，不過現在則是轉彎時間有共識，但周五凌晨起路徑有所改變，部分認為距離台灣較遠，中國氣象局則預估是擦過台北沿海或者登陸北台灣，但可以確定的是，不管是哪個路徑對台灣影響是完全閃不掉，中央氣象署最新暴風侵襲率，苗栗以北全部突破95%，甚至北北基宜花地區，全部99%、100%，請民眾及早做好防颱準備。

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巴威颱風今開始轉向！各國最新路徑意見不一致：仍可能登陸北台灣

根據中央氣象署最新預報，巴威過去強度有稍微減弱，近中心風速略降至每秒58公尺，但7級暴風半徑仍維持達380公里，今（9日）將開始北轉，朝台灣東方外海移動，周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣可能。

至於各國路徑也有出現變化，原本各國是因北轉時間點不同，但共識偏向從台灣東北海域通過，氣象署原本預估還是各國距離台灣最遠的路徑，不過根據最新預報，部分認為巴威颱風會距離台灣較遠，不過中國氣象天文台則表示，巴威颱風很可能在明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論登陸與否、距離遠近，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁，尤其北台灣地區，請民眾及早做好防颱準備。

▲巴威颱風路徑在北轉之後出現分歧，部分認定距離台灣較遠，中國氣象局預估「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論如何，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁。（圖/NCDR）
▲巴威颱風路徑在北轉之後出現分歧，部分認定距離台灣較遠，中國氣象局預估「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論如何，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁。（圖/NCDR）
巴威颱風暴風侵襲率100%「下午先發海警」！台灣風雨猛炸2天紫爆

氣象署最新預估，苗栗以北地區暴風侵襲率全部達到95%以上，其中基隆已經達到100%、北北基宜則是99%。氣象署表示，預估今天下午會發布海警，而深夜有機會發布陸警，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台都可能納陸警範圍，預估暴風圈周五晚接觸陸地，周五晚到周六颱風影響最明顯。

▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，基隆甚至100%、北北基宜地區都是99%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，基隆甚至100%、北北基宜地區都是99%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
氣象署風雨預估，今天迎風面雨漸增，午後局部雨勢；周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆；周日颱風遠離之後，西半部、東南短暫雷雨，其他地區短暫陣雨。

▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲巴威颱風在周五白天逐漸帶來雨勢，周五晚上至周六，風雨影響最為劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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