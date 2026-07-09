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巴威颱風今開始轉向！各國最新路徑意見不一致：仍可能登陸北台灣

周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣可能。

不過中國氣象天文台則表示，巴威颱風很可能在明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」

▲巴威颱風路徑在北轉之後出現分歧，部分認定距離台灣較遠，中國氣象局預估「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論如何，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁。（圖/NCDR）

巴威颱風暴風侵襲率100%「下午先發海警」！台灣風雨猛炸2天紫爆

其中基隆已經達到100%、北北基宜則是99%。

▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，基隆甚至100%、北北基宜地區都是99%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆