巴威颱風今（9）日路徑開始北轉，並往台灣東北海域前進，原本各國路徑預測是轉彎時間點不同，北上的角度也不同，但都是從台灣東北海面掠過，不過現在則是轉彎時間有共識，但周五凌晨起路徑有所改變，部分認為距離台灣較遠，中國氣象局則預估是擦過台北沿海或者登陸北台灣，但可以確定的是，不管是哪個路徑對台灣影響是完全閃不掉，中央氣象署最新暴風侵襲率，苗栗以北全部突破95%，甚至北北基宜花地區，全部99%、100%，請民眾及早做好防颱準備。
巴威颱風今開始轉向！各國最新路徑意見不一致：仍可能登陸北台灣
根據中央氣象署最新預報，巴威過去強度有稍微減弱，近中心風速略降至每秒58公尺，但7級暴風半徑仍維持達380公里，今（9日）將開始北轉，朝台灣東方外海移動，周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣可能。
至於各國路徑也有出現變化，原本各國是因北轉時間點不同，但共識偏向從台灣東北海域通過，氣象署原本預估還是各國距離台灣最遠的路徑，不過根據最新預報，部分認為巴威颱風會距離台灣較遠，不過中國氣象天文台則表示，巴威颱風很可能在明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論登陸與否、距離遠近，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁，尤其北台灣地區，請民眾及早做好防颱準備。
巴威颱風暴風侵襲率100%「下午先發海警」！台灣風雨猛炸2天紫爆
氣象署最新預估，苗栗以北地區暴風侵襲率全部達到95%以上，其中基隆已經達到100%、北北基宜則是99%。氣象署表示，預估今天下午會發布海警，而深夜有機會發布陸警，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台都可能納陸警範圍，預估暴風圈周五晚接觸陸地，周五晚到周六颱風影響最明顯。
氣象署風雨預估，今天迎風面雨漸增，午後局部雨勢；周五開始各地風雨增加，北部、宜蘭地區大雨或豪雨；到了周五晚上至周六全天，全台局部豪大雨留意，台中以北山區豪雨等級以上炸到紫爆；周日颱風遠離之後，西半部、東南短暫雷雨，其他地區短暫陣雨。
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根據中央氣象署最新預報，巴威過去強度有稍微減弱，近中心風速略降至每秒58公尺，但7級暴風半徑仍維持達380公里，今（9日）將開始北轉，朝台灣東方外海移動，周五（10日）至周六（11日）以通過台灣東北至北部近海機率較高，但仍然不排除有偏西接近台灣可能。
至於各國路徑也有出現變化，原本各國是因北轉時間點不同，但共識偏向從台灣東北海域通過，氣象署原本預估還是各國距離台灣最遠的路徑，不過根據最新預報，部分認為巴威颱風會距離台灣較遠，不過中國氣象天文台則表示，巴威颱風很可能在明天晚間至11日「登陸或擦過台灣北部沿海」，但不論登陸與否、距離遠近，因為巴威颱風暴風半徑太胖，台灣依舊風雨強勁，尤其北台灣地區，請民眾及早做好防颱準備。
氣象署最新預估，苗栗以北地區暴風侵襲率全部達到95%以上，其中基隆已經達到100%、北北基宜則是99%。氣象署表示，預估今天下午會發布海警，而深夜有機會發布陸警，由於各縣市都有機會碰到暴風圈，全台都可能納陸警範圍，預估暴風圈周五晚接觸陸地，周五晚到周六颱風影響最明顯。
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