勇士規劃的「AD交易包裹」也成型，預計以巴特勒（Jimmy Butler）為主要籌碼，搭配2張首輪籤、多張次輪籤與選秀權互換的「一換多」方式，嘗試交易來這位10屆全明星長人。

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但勇士手中實際也只剩下2028、2032年的首輪籤可供交易。

但如今就算詹姆斯不願加入，他們也認為AD作為聯盟最強大的延伸型長人之一，也能與柯瑞、格林（Draymond Green）等人搭配，但前提是保持健康。

根據NBA爆料大神查拉尼亞（Shams Charania）最新報導，金州勇士儘管不在詹姆斯（LeBron James）下家選項之一，但他們仍不管其動向，主動與華盛頓巫師商討關於「AD」戴維斯（Anthony Davis）交易可能，巫師球團喊出高價，勇士休賽季確立以柯瑞（Stephen Curry）為首繼續衝冠，目標就是交易來第2位巨星加入，起初首要目標就是詹姆斯（LeBron James），但根據多方外媒消息，勇士目前已經不在詹姆斯考慮下家之一，在這位當今NBA看板球星舉棋未定下，勇士決定先與巫師就「AD交易案」進行接觸，但巫師方面要價很高。根據Shams報導，巫師提出以巴特勒作為交易平衡主菜，搭配多個首輪選秀權、多個次輪選秀權與多個選秀權互換權的籌碼。雖然文中沒有提到選秀籤的實際數量，根據《ESPN》此前報導，勇士球團內部原本希望先交易來AD，做為吸引詹姆斯底新加入的誘因，尤其勇士稍早確定拒絕匹配26歲年輕長人波斯特（Quinten Post）3年3000萬美元合約，讓他轉隊至灰熊，內線戰力更加捉襟見肘，如此情況下，對AD的需求也在上升中。現年33歲的AD生涯10度入選明星賽，上季為獨行俠出戰20場，場均貢獻20.4分、11.1籃板、2.8助攻、1.1抄截與1.7火鍋，季中被交易送往巫師，但因為肌肉拉傷與左手韌帶傷勢，至今還未替巫師出戰過任何一場比賽。