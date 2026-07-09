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7/10停班停課「最慘劇本」可能上演？北部人尷尬：會被罵死

▲氣象署最新暴風圈侵襲率預估，苗栗以北、宜花地區全部突破95%，基隆甚至100%、北北基宜地區都是99%。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

停班停課會半天還一天？蔣萬安給出答案了

▲台北市長蔣萬安表示，按照過去慣例，停班停課「一般還是會以整天為原則」，除非有非常特殊情況，但一切都是得觀察整體颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來判斷。（圖／台北市府提供）

巴威颱風轉彎逼近台灣！周五晚、周六影響最劇烈

▲氣象署表示，周五（10日）晚間至周六（11日）白天將最接近台灣的時候，預計在明日（10日）開始將對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區風力也會增強並有局部降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風今（9）日開始朝西北移動逼近台灣，氣象署預估最快將在今日發布海上、陸上警報，北北基桃暴風侵襲機率高達99%至100%，也讓外界開始關注周五、周六是否會停班停課。但有民眾點出「停班停課」最慘劇本，表示強颱巴威持續逼近台灣，根據中央氣象署今日最新「120小時颱風暴風侵襲機率」資料顯示，苗栗以北、宜花地區全數突破95%，基隆甚至高達100%、北北基宜地區都是99%。但有網友在PTT發文分析表示，根據中央氣象署路徑預報，巴威颱風暴風圈估計將在明（9）日周五下午左右接觸台灣東部，認為宜蘭、花蓮、台東停班停課機率較高，貼文一出，瞬間引來不少網友激烈討論，「不放會被罵死吧，超大顆強颱」、「下班剛好進來，不放會被罵爆」」；但也有一派認為「暴風圈下午才碰陸地，放什麼颱風假」，認為依照目前預報，北部周五白天風雨仍未達停班停課標準。針對「停班停課是否有可能是半天、一天」的選項」，台北市長蔣萬安於昨日回應，按照過去慣例，停班停課「一般還是會以整天為原則」，除非有非常特殊情況，但一切都是得觀察整體颱風動態，及造成的風勢雨勢情形，及可能影響的區域來判斷。此外，由於基隆已調整停班停課標準，台北市是否也會跟著調整？蔣萬安則強調，目前將依照現有停班課標準來決定，同時也會依照過去經驗，與北北基桃各縣市共同討論。本次巴威強颱來襲，也將針對其他縣市不同區域可能造成災情跟影響，彼此交換意見、共同討論與評估。根據中央氣象署表示，強烈颱風巴威持續朝台灣方向前進，於今日開始朝西北方向移動，不排除經過台灣東北角登陸。周五（10日）晚間至周六（11日）白天將最接近台灣的時候，預計在明日（10日）開始將對台灣天氣造成影響，北部及東北部風雨越晚越明顯，其他地區風力也會增強並有局部降雨。明晚到周六各地風強雨大，尤其北部、東北部地區及中南部山區要留意持續性強降雨，台中以北山區有豪雨等級以上降雨發生的機率，中部平地及東部山區也有大雨或局部豪雨，未來路徑仍有調整空間，提醒民眾留意最新颱風資訊。