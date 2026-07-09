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▲巴威颱風的颱風中心的東側，出現一塊明顯的空白帶，就像「颱風身體破一個洞」。（圖／翻攝tropical tidbits）

▲巴威颱風周五晚間至周六白天影響最劇烈，北部、中部山區、東北部山區有豪雨以上等級降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，巴威颱風（國際命名：Bavi）受垂直風切增強影響，颱風中心東側出現「破洞」結構，強度也降至強颱下限，不過因路徑靠近台灣，周五晚間至周六（7月10日至7月11日）仍受最強南側環流影響，北部、中部山區及東北部恐迎豪雨與12級以上強陣風。觀察氣象署下午的衛星雲圖，巴威颱風的颱風中心的東側，出現一塊明顯的空白帶，就像「颱風身體破一個洞」，鄭傑仁說明，主要原因是巴威往西北走的過程中，今天進入一片「垂直風切較大」的區域，颱風中層雲系發展受限，導致結構出現不對稱的情況，而「垂直風切、陸地」正是颱風發展受限的2大魔王。針對巴威颱風強度，鄭傑仁提及，巴威越往北上，海溫越低，缺乏能量的情況下，今天近中心風速已從每秒60公尺下降到每秒51公尺，加上北邊有高壓系統引進乾空氣，因此結構呈現「南強北弱」的情況，暴風圈仍有380公里。雖然巴威颱風看似結構受到破壞，今天強度也下滑到「強颱下限」，不過鄭傑仁提醒，由於路徑距離台灣較近，周五晚上至周六依舊會帶來猛烈的雨勢，尤其是「北部、中部山區、東北部」，會籠罩在巴威颱風最強的南側環流內，要注意豪雨等級以上降雨、12級以上強陣風。氣象署介紹，「垂直風切」是指同一地點大氣中風速與風向隨著高度改變的差異。若高度間風速或風向改變越劇烈，代表垂直風切越強；反之則越弱。此現象在氣象與氣候學中扮演關鍵角色，會直接影響劇烈天氣的發展。在颱風發展上，強烈的垂直風切會破壞熱帶氣旋的「暖心結構」，使颱風的旋轉結構變得不對稱或導致其消散。因此，較弱的垂直風切環境對颱風的生成與壯大最為有利。