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▲楊林（如圖）發影片點出曾馨瑩對郭台銘緋聞沉默的原因，狂吸131萬人觀看。（圖／翻攝自YouTube@linlinkanggu）

75歲鴻海集團創辦人郭台銘上個月底才被爆與一名51歲謝姓女球友Annie互動曖昧，不料6日又遭目擊深夜密會對方，再度引發熱議，但至今正宮曾馨瑩都保持沉默。網紅楊林也在近日拍影片揭開正宮0回應原因，直呼曾馨瑩「不是在忍，是在做長期投資。」精闢點評狂吸131萬人觀看。常會關心時事的網紅楊林，近日發影片提到了郭台銘曖昧女球友的事件，她點出正宮曾馨瑩至今不回應的原因，認為對方是把婚姻當成一份工作，女球友在烈日下於高爾夫球場揮汗如雨、照顧郭台銘心情，但曾馨瑩只需要在家吹冷氣，「手握好幾個億，有免費的勞工幫忙分擔工作，高薪都來不及，還有什麼好說的。人家這個不是忍，是在做長期投資。」楊林的看法，也引來大批網友的認同，還狂吸131萬人觀看，「這就是通透，眼光看得遠，格局不同」、「說的太好了，我認同，正宮的格局，是正確的」、「描述貼切實在，符合現實需求，搞得清楚自己的定位！」、「在家裡吹冷氣數錢數到手軟就好，何必生氣？」郭台銘在上個月底爆出與女球友Annie關係曖昧後，女方火速搭機離台避風頭，外界本以為兩人已經斷連，沒想到6日郭台銘再度被拍到搭保母車出現在萬豪酒店附近，他先下車散步似乎再等人，還拿電話聊了20分鐘，接著不久後，Annie就在附近出現，看到狗仔採訪車還不敢靠近郭台銘，在約50公尺遠的距離就迅速離開。