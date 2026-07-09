巴威颱風（國際命名：Bavi）持續逼近台灣，中央氣象署將於今（9）日14時30分發布海上颱風警報。對此，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤7月10日（週五）停班停課資訊，不斷更新各縣市災防假宣布最新通知，本文提供給讀者一次掌握。這次巴威路徑會對北部影響劇烈，台北市長蔣萬安表示，會據過往北北基桃四縣市的合作默契與既有慣例，維持前一天晚上8時宣布是否停班停課。
🟡7月10日（週五）各縣市停班停課狀況（更新時間7/9 13:30）
📍北部地區
台北市：晚間8時宣布。
新北市：晚間8時宣布。
基隆市：晚間8時宣布。
桃園市：晚間8時宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡巴威颱風最新動態
根據中央氣象署今（9）日上午8時公布的颱風消息，巴威颱風以每小時18公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風平均暴風半徑 380 公里。
120小時颱風暴風侵襲機率部分，目前基隆市高達99%，新北市、台北市、宜蘭縣則是97%，桃園市95%，新竹縣市以及花蓮縣則是90%，台中市則是75%。
🟡巴威影響台灣風雨時程
受到巴威颱風影響，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩。
🟡台灣停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
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📍北部地區
台北市：晚間8時宣布。
新北市：晚間8時宣布。
基隆市：晚間8時宣布。
桃園市：晚間8時宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡巴威颱風最新動態
根據中央氣象署今（9）日上午8時公布的颱風消息，巴威颱風以每小時18公里速度，向西北進行。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風平均暴風半徑 380 公里。
120小時颱風暴風侵襲機率部分，目前基隆市高達99%，新北市、台北市、宜蘭縣則是97%，桃園市95%，新竹縣市以及花蓮縣則是90%，台中市則是75%。
🟡巴威影響台灣風雨時程
受到巴威颱風影響，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
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