中央氣象署在「颱風消息」內指出強颱巴威逐漸靠近台灣，預計最快今（9）日就會發布海上颱風警報，陸上警報則會在晚間發布。想確認「明天會停班停課嗎？」除可上「行政院人事行政總處」網站確認，因停班課屬於地方政府權責，《NOWNEWS》整理了全台22縣市首長臉書連結，各地民眾也可以到該縣市首長臉書，第一時間接收自己居住地相關的防颱與停班課資訊。
🟡各地颱風停班停課查詢方式：
颱風是否會「停班停課」是由各地的權責機關根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》來決議，行政院人事行政總處官網則可查詢到全國資訊。如果不方便上網，也可透過電話查詢。
📍行政院人事行政總處 全球資訊網
📍民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
📍付費服務專線0203-001-66
🟡台灣直轄市、縣市首長臉書連結
📍六都直轄市
◾台北市 - 蔣萬安(臉書連結)
◾新北市 - 侯友宜(臉書連結)
◾桃園市 -張善政(臉書連結)
◾台中市 - 盧秀燕(臉書連結)
◾台南市-黃偉哲(臉書連結)
◾高雄市 - 陳其邁(臉書連結)
📍縣、市首長
◾基隆市 - 謝國樑(臉書連結)
◾新竹縣 -楊文科(臉書連結)
◾新竹市 – 高虹安(臉書連結)
◾苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)
◾彰化縣 - 王惠美(臉書連結)
◾南投縣 - 許淑華(臉書連結)
◾雲林縣 - 張麗善(臉書連結)
◾嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)
◾嘉義市- 黃敏惠(臉書連結)
◾屏東縣 - 周春米(臉書連結)
◾宜蘭縣 - 林茂盛(代理)(縣府官網連結)
◾花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)
◾台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)
◾澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)
◾金門縣 - 陳福海(臉書連結)
◾連江縣 - 王忠銘(臉書連結)
🟡交通部中央氣象署
📍找颱風：在首頁上，尋找「颱風消息」或「颱風預報」的選項，會提供最新的颱風資訊，包括颱風的名稱、編號及其當前位置。
📍颱風走向：路徑潛勢預測圖會顯示颱風中心未來可能進入的範圍，通常以圓圈表示，圈內區域有70%的機率進入該範圍，圖中的圓圈大小會隨時間增大。
📍侵襲機率：中央氣象署提供120小時內各主要城市及離島的暴風侵襲機率，以色階方式顯示，幫助用戶了解各地的風險。
📍衛星雲圖：透過衛星雲圖可觀察颱風的雲層變化，了解強度和移動方向。
📍風場預報顯示圖：提供未來幾天的天氣預報，包括風速和降雨情況。
🟡停班課、災防假標準是什麼？三項指標一次看
停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要有其一條件達標地方政府即可依規定宣布停班停課。通常有發佈颱風警報，中央氣象署就會定時公布「風雨預報」就能從風力、雨量等來了解。
📍 1.風力標準：當颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
📍 2.雨量標準：24小時累積雨量，山區200毫米、平地：350毫米
📍 3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
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颱風是否會「停班停課」是由各地的權責機關根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》來決議，行政院人事行政總處官網則可查詢到全國資訊。如果不方便上網，也可透過電話查詢。
📍行政院人事行政總處 全球資訊網
📍民眾洽詢天然災害停止上班及上課各地方政府電話
📍付費服務專線0203-001-66
📍六都直轄市
◾台北市 - 蔣萬安(臉書連結)
◾新北市 - 侯友宜(臉書連結)
◾桃園市 -張善政(臉書連結)
◾台中市 - 盧秀燕(臉書連結)
◾台南市-黃偉哲(臉書連結)
◾高雄市 - 陳其邁(臉書連結)
📍縣、市首長
◾基隆市 - 謝國樑(臉書連結)
◾新竹縣 -楊文科(臉書連結)
◾新竹市 – 高虹安(臉書連結)
◾苗栗縣 - 鍾東錦(臉書連結)
◾彰化縣 - 王惠美(臉書連結)
◾南投縣 - 許淑華(臉書連結)
◾雲林縣 - 張麗善(臉書連結)
◾嘉義縣 - 翁章梁(臉書連結)
◾嘉義市- 黃敏惠(臉書連結)
◾屏東縣 - 周春米(臉書連結)
◾宜蘭縣 - 林茂盛(代理)(縣府官網連結)
◾花蓮縣 - 徐榛蔚(臉書連結)
◾台東縣 - 饒慶鈴(臉書連結)
◾澎湖縣 - 陳光復(臉書連結)
◾金門縣 - 陳福海(臉書連結)
◾連江縣 - 王忠銘(臉書連結)
📍找颱風：在首頁上，尋找「颱風消息」或「颱風預報」的選項，會提供最新的颱風資訊，包括颱風的名稱、編號及其當前位置。
📍颱風走向：路徑潛勢預測圖會顯示颱風中心未來可能進入的範圍，通常以圓圈表示，圈內區域有70%的機率進入該範圍，圖中的圓圈大小會隨時間增大。
📍侵襲機率：中央氣象署提供120小時內各主要城市及離島的暴風侵襲機率，以色階方式顯示，幫助用戶了解各地的風險。
📍衛星雲圖：透過衛星雲圖可觀察颱風的雲層變化，了解強度和移動方向。
📍風場預報顯示圖：提供未來幾天的天氣預報，包括風速和降雨情況。
🟡停班課、災防假標準是什麼？三項指標一次看
停班停課標準有三項「風量、雨量、特殊情況」，風量和雨量只要有其一條件達標地方政府即可依規定宣布停班停課。通常有發佈颱風警報，中央氣象署就會定時公布「風雨預報」就能從風力、雨量等來了解。
📍 1.風力標準：當颱風「暴風半徑於4小時內可能經過之地區」，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即達停班停課基準。
📍 2.雨量標準：24小時累積雨量，山區200毫米、平地：350毫米
📍 3.特殊情形：即使風雨未達上述基準，但因地形、雨量等因素導致交通、水電供應中斷，影響通勤或上班上課安全時，地方政府也可宣布停班停課。
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