皮克敏手遊《Pikmin Bloom》玩家最期待的社群日，將在7月11日、12日登場，但受到巴威颱風攪局，今（10）日晚間到明（11）日正是風雨最大的時候，皮克敏官方今（10）日也提醒台灣玩家，請勿在天候狀況不佳時外出，未來有機會透過「社群週」活動獲得社群日花朵徽章。
颱風強碰社群日 官方提醒別外出
《Pikmin Bloom》7月社群日定在7月11日和12日，本次最大亮點就是巨大花朵將有機會盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在活動期間的其中一天完成1萬步，就能獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，同時也能趁機儲備季節限定花瓣。
但7月11日台灣正好受到巴威颱風侵襲，官方也在今（10）日發出通知提醒玩家，「7月社群日即將於本週末登場！若您所在的地區可能受到颱風影響，請勿在天候狀況不佳時外出，並請確保安全第一。」
社群週可補齊錯過徽章 颱風天千萬別出門
如果7月社群日這兩天的天氣都不好，官方也貼心表示，就算錯過這次的社群日活動，未來也能在「社群週」活動獲得社群日花朵徽章，「如果這次無法參加也別擔心，未來仍可透過社群週活動獲得社群日花朵徽章。 請大家多加留意安全，保重身體！」
「社群週」活動是《Pikmin Bloom》每半年舉辦一次的活動，讓玩家補齊過去半年沒有集到的社群日花朵徽章，上一次皮克敏官方舉辦社群週活動是在5月，若以半年推算，接下來預計會在11月舉辦社群週活動，詳細活動時間待官方宣布。有玩家表示，「在家走10000步」、「希望星期日可以走到沒走到就下次吧」、「超慢跑預備備」、「謝謝，好貼心！」
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《Pikmin Bloom》7月社群日定在7月11日和12日，本次最大亮點就是巨大花朵將有機會盛開「蘭花仙人掌（曇花）」，玩家只要在活動期間的其中一天完成1萬步，就能獲得全新的「蘭花仙人掌種植員徽章」，同時也能趁機儲備季節限定花瓣。
但7月11日台灣正好受到巴威颱風侵襲，官方也在今（10）日發出通知提醒玩家，「7月社群日即將於本週末登場！若您所在的地區可能受到颱風影響，請勿在天候狀況不佳時外出，並請確保安全第一。」
社群週可補齊錯過徽章 颱風天千萬別出門
如果7月社群日這兩天的天氣都不好，官方也貼心表示，就算錯過這次的社群日活動，未來也能在「社群週」活動獲得社群日花朵徽章，「如果這次無法參加也別擔心，未來仍可透過社群週活動獲得社群日花朵徽章。 請大家多加留意安全，保重身體！」
「社群週」活動是《Pikmin Bloom》每半年舉辦一次的活動，讓玩家補齊過去半年沒有集到的社群日花朵徽章，上一次皮克敏官方舉辦社群週活動是在5月，若以半年推算，接下來預計會在11月舉辦社群週活動，詳細活動時間待官方宣布。有玩家表示，「在家走10000步」、「希望星期日可以走到沒走到就下次吧」、「超慢跑預備備」、「謝謝，好貼心！」
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