我是廣告 請繼續往下閱讀

【7月10日周五營業時間異動】

▲台北因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳停業一日。（圖／記者葉盛耀攝）

▲美麗華商場尚未公布，美麗華影城維持正常營業。（示意圖／美麗華影城臉書）

【7月10日電影院營業異動】

巴威颱風來勢洶洶，今（10）日海陸警齊發，全台有12縣市停班停課，各大百貨業者、影城也陸續發佈營業異動的公告，其中信義區鬧空城，新光三越、SOGO、台北101、微風皆宣布停業一天，還有誠品生活、華泰名品城也都沒開，《NOWNEWS》整理全台百貨、電影院營業調整懶人包一次收，且不斷更新最新營業資訊，提醒民眾颱風天可別傻傻撲空了。因巴威颱風來襲。為關心顧客、專櫃伙伴及同仁安全，遠東SOGO今（10）日 忠孝館、復興館、天母店、大巨蛋店（遠東Garden City）、中壢店、新竹店停止營業一天。高雄店今（10） 日則正常營運。新光三越始終將顧客、員工及合作夥伴的安全放在第一位。因應本次強颱巴威動向，台北市及桃園市轄內九家分店今（10） 日停止營業（A4、A8、A9、A11、台北天母店、台北站前店、台北南西店、Diamond Towers、桃園站前店）；台中店今（10）日將於晚上6點提前閉店。盼以公共安全為最高原則，共同守護所有人的安全」。早上8點公佈營業時間異動因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月10日（五）暫停營業一天。早上8點公佈營業時間異動。：7月10日因應天候因素影響，今日全天暫停營業台北林口OUTLET、LaLaport南港7月10日上午8點公佈；台中港OUTLET、LaLaport台中暫定7月10日上午正常營業，下午14:00視風雨狀況判斷是否繼續營業。台南OUTLET暫時正常營運。因應巴威颱風來襲，並以顧客、品牌夥伴及全體工作人員之安全為首要考量，華泰名品城將於7月10日（週五）暫停營業一天。因應巴威颱風來襲，為保障顧客及全體同仁安全，誠品生活松菸、南西、新店、西門、武昌、板橋、新板、台大店等雙北地區自營店點，今（10）日暫停營業一天；松菸24小時書店（10日） 清晨6:00後亦暫停服務，桃竹宜花等各百貨店點則配合百貨公告時間。台中誠品生活480、誠品生活台南正常營運。因應巴威颱風影響，為維護顧客及同仁安全，iFG 遠雄廣場今（10）日 暫停營業！館內萬家福正常營業。因巴威颱風來襲，為保護顧客及全體同仁安全，宏匯廣場7月10日暫停營業一日。為確保全體人員及顧客安全，宣布7月10日暫停營業。：因應巴威颱風可能帶來的強風豪雨，微風集團將配合政府停班停課公告，7月10日（五）各館暫停營業一天。未公布。為顧及顧客與同仁的安全，7月10日暫停營業一天未公布。未公布。尚未公告營業時間調整。台北、新北、桃園、新竹、頭份及花蓮縣市府公告7月10日因「巴威颱風」已達停班停課標準。上述地區之威秀影城將視風雨狀況評估，於今日上午 08:00 公告是否開放營業。已預防性關閉 上述地區之電影場次訂購票服務。：各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。受巴威颱風影響，風雨狀況可能隨時變化。周五：國賓大戲院、長春國賓影城、林口國賓影城、新莊國賓影城、淡水國賓影城、八德國賓影城周六：國賓大戲院、長春國賓影城、林口國賓影城、新莊國賓影城、淡水國賓影城、八德國賓影城、義大國賓影城、SKM國賓影城、屏東國賓影城：由於受到巴威颱風的影響「台北獅子林新光影城」 、「台北天母新光影城」 、「桃園青埔新光影城」 7月10日全天暫停營業；台中中港新光影城下午3點55分起即停止售票與入場，務必提前完成購票入場。誠品電影院 7月10日（五）暫停營業一天。7月10日（五）白天正常營業，後續將視風雨狀況進行調整。