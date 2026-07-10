巴威颱風（國際命名：Bavi）路徑逼近台灣，中央氣象署今（10）上午已發布海上颱風警報，最新「風雨預報」資料顯示，明（11）日「基隆、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、宜蘭、台東、連江、澎湖」等19縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，7月10日下午2時至7月11日下午2時，「基隆市、台北市山區、新北市、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、宜蘭縣山區」達停班課標準。
「風力預報」部分，7月11日凌晨0時至7月11日上午6時，風力達標停班課縣市包括「基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣（含恆春半島）、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮（含蘭嶼綠島）、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級或以上的強陣風
巴威颱風影響期間（7月9日至7月12日），總雨量預估方面，以新北山區、桃園山區、新竹山區、苗栗山區的600至900毫米最多，其次是台北山區、嘉義山區、宜蘭山區400至600毫米；新北平地也有500至700毫米，新竹平地、苗栗平地400至600毫米較多。
氣象署提醒，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，今天晚上至明天白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天各沿海地區都有8至10級陣風，今天晚上至明天白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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「風力預報」部分，7月11日凌晨0時至7月11日上午6時，風力達標停班課縣市包括「基隆市、新北市、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣（含恆春半島）、宜蘭縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮（含蘭嶼綠島）、連江縣、澎湖縣」，普遍要注意10級或以上的強陣風
氣象署提醒，今天白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，今天晚上至明天白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天各沿海地區都有8至10級陣風，今天晚上至明天白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
資料來源：中央氣象署
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