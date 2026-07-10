巴威颱風（國際命名：Bavi）預計將在今明兩天最靠近台灣，目前颱風警報已發布，北北基桃新竹等12縣市宣布今（10）日停止上班上班，蝦皮店到店門市也暫停一天，全聯小時達、萬家福家速配皆公告暫停服務。《NOWNEWS今日新聞》整理全聯、好市多、萬家福等全台各通路營業狀況，搶購防颱物資一文確認颱風天是否有開。

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🟡「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？7月10日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業；智取門市停班停課當日正常營業；合作門市（美廉社等）依合作門市實際公告為主。

店到家宅配若當地政府公告停止上班/上課，則該區域店到家宅配服務將暫停配送。

▲「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？7月10日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業。（圖／翻攝自官網）
▲「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？7月10日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業。（圖／翻攝自官網）
🟡「全聯」、「大全聯」颱風有營業？7/10全聯門市正常營業，小時達暫停服務

全聯、大全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。

🟡「好市多」颱風天有營業嗎？7月10日全台好市多正常營業

好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒做好防颱準備，注意行車安全。

🟡「萬家福」颱風天有開嗎？7月10日全台萬家福正常營業，家速配暫停服務

萬家福量販與樂家康超市7月10日維持營業，外送線上購物與家速配對應停班縣市暫停服務或正常營運。

▲萬家福量販與樂家康超市7月10日維持營業。（圖／記者周淑萍攝）
▲萬家福量販與樂家康超市7月10日維持營業。（圖／記者周淑萍攝）
🟡「愛買」颱風天有營業嗎？7月10日全台愛買正常營業

7月10日全台門市正常營業。

🟡「美廉社」颱風天有營業嗎？7月10日美廉社正常營業

7月10日全台門市正常營業。

🟡「IKEA」颱風天有開嗎？7月10日正常營業

未公告營業時間調整，若要出門前可先確認IKEA官方粉絲團是否有新公告。

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...