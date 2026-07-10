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▲「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？7月10日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業。（圖／翻攝自官網）

▲萬家福量販與樂家康超市7月10日維持營業。（圖／記者周淑萍攝）

巴威颱風（國際命名：Bavi）預計將在今明兩天最靠近台灣，目前颱風警報已發布，北北基桃新竹等12縣市宣布今（10）日停止上班上班，。《NOWNEWS今日新聞》整理全聯、好市多、萬家福等全台各通路營業狀況，搶購防颱物資一文確認颱風天是否有開。7月10日蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業；智取門市停班停課當日正常營業；合作門市（美廉社等）依合作門市實際公告為主。店到家宅配若當地政府公告停止上班/上課，則該區域店到家宅配服務將暫停配送。全聯、大全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。好市多全台賣場照常營運，商品備貨狀況皆正常，歡迎會員至賣場選購各式商品，同時提醒做好防颱準備，注意行車安全。萬家福量販與樂家康超市7月10日維持營業，外送線上購物與家速配對應停班縣市暫停服務或正常營運。7月10日全台門市正常營業。7月10日全台門市正常營業。未公告營業時間調整，若要出門前可先確認IKEA官方粉絲團是否有新公告。