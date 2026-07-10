強烈颱風巴威來勢洶洶，根據星巴克官網，今（10）日還有「星巴克買一送一」咖啡優惠喝星冰樂，星巴克表示，集團同慶好友分享日活動最後一天！台灣雀巢正式推出「STARBUCKS COFFEE CRAFT 咖啡濃縮液」，萬家福、大全聯都買得到，自己就能在家特調。印尼最大連鎖Kenangan Coffee桃園新店「新光桃站時光」開幕，凱娜克拿鐵、柳丁C美式等5大買一送一，遇風雨延長優惠時間至7月14日。
颱風天「星巴克買一送一」喝星冰樂！大杯55元起：咖啡優惠最後一天
全台「星巴克買一送一」今7月10日（五）最後一天！活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
雀巢「STARBUCKS咖啡濃縮液」在家特調！萬家福、大全聯買得到
在家也能輕鬆喝到星巴克！台灣雀巢正式推出「STARBUCKS COFFEE CRAFT 咖啡濃縮液」，標榜採用星巴克阿拉比卡咖啡豆萃取，打造全新型態的咖啡濃縮液，推出濃厚滑順的「無糖黑咖啡」、與香甜奶油焦糖尾韻的「經典焦糖風味」兩款。
只要在杯中裝入冰塊，搭配150ml冰水或冰牛奶，再直接倒入一份（約30ml）的咖啡濃縮液，簡單攪拌均勻就可以在家開喝STARBUCKS冰美式或冰拿鐵；想來點特別的，再加入水果、薄荷葉也能做成喜歡的特調咖啡。
瓶身上附有刻度標示設計，方便特調需求；一瓶STARBUCKS咖啡濃縮液最多可以調製約8杯咖啡。台灣為全球首波上市，即日起，民眾可在萬家福、大全聯與momo通路購買。
Kenangan Coffee桃園新店開幕！凱娜克拿鐵買一送一喝到7/14
印尼最大連鎖「Kenangan Coffee凱娜克咖啡」，繼台北新光三越A11、中壢，台灣最新第三家門市「新光桃站時光」，已在「新光三越桃園店B1美食廣場」盛大開幕。
開幕適逢強烈颱風巴威逼近，業者大方宣布將優惠檔期再加碼延長！Kenangan Coffee表示，即日起至7月14日開幕優惠，5大品項凱娜克拿鐵、柳丁C美式、叩叩拿鐵、白茉輕雪拿鐵、白茉輕乳茶「同品項買一送一」；7月13日至8月13日，全台三店同慶「凱娜冰系列全品項」買大杯「免費升級特大杯」，現省20元。
今夏7月，Kenangan Coffee新品上市，全面推出經典煙燻蜂蜜氣息拿鐵的「招牌凱娜冰」、「海鹽焦糖輕雪凱娜冰」、「靜岡抹茶凱娜冰」、「莓果可可凱娜冰」等6款冰沙，消暑開喝。
Kenangan Coffee新光桃站時光店 資訊
地址：桃園市桃園區中正路19號B1（新光三越 桃園站前店）
我是廣告 請繼續往下閱讀
全台「星巴克買一送一」今7月10日（五）最後一天！活動期間11:00-20:00，購買星巴克兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法：
◾️大杯「草莓巴西莓檸檬風味星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
提醒大家，不適用於車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；部分門市不適用；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含：哈密瓜伯爵茶那堤、哈密瓜吉利星冰樂、草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
在家也能輕鬆喝到星巴克！台灣雀巢正式推出「STARBUCKS COFFEE CRAFT 咖啡濃縮液」，標榜採用星巴克阿拉比卡咖啡豆萃取，打造全新型態的咖啡濃縮液，推出濃厚滑順的「無糖黑咖啡」、與香甜奶油焦糖尾韻的「經典焦糖風味」兩款。
只要在杯中裝入冰塊，搭配150ml冰水或冰牛奶，再直接倒入一份（約30ml）的咖啡濃縮液，簡單攪拌均勻就可以在家開喝STARBUCKS冰美式或冰拿鐵；想來點特別的，再加入水果、薄荷葉也能做成喜歡的特調咖啡。
瓶身上附有刻度標示設計，方便特調需求；一瓶STARBUCKS咖啡濃縮液最多可以調製約8杯咖啡。台灣為全球首波上市，即日起，民眾可在萬家福、大全聯與momo通路購買。
印尼最大連鎖「Kenangan Coffee凱娜克咖啡」，繼台北新光三越A11、中壢，台灣最新第三家門市「新光桃站時光」，已在「新光三越桃園店B1美食廣場」盛大開幕。
開幕適逢強烈颱風巴威逼近，業者大方宣布將優惠檔期再加碼延長！Kenangan Coffee表示，即日起至7月14日開幕優惠，5大品項凱娜克拿鐵、柳丁C美式、叩叩拿鐵、白茉輕雪拿鐵、白茉輕乳茶「同品項買一送一」；7月13日至8月13日，全台三店同慶「凱娜冰系列全品項」買大杯「免費升級特大杯」，現省20元。
Kenangan Coffee新光桃站時光店 資訊
地址：桃園市桃園區中正路19號B1（新光三越 桃園站前店）