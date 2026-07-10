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巴威颱風遇到魔王遭「鬼剃頭」！減弱變中颱仍具高度威脅

這是因為巴威颱風靠近台灣時，受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，北側及東側深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱

但整體大風場、大環流依然維持，外圍強風的影響範圍仍然相當廣

▲巴威颱風稍早減弱為中度颱風，結構遭到強垂直風切及海水熱焓量降低影響破壞，不過依舊是一顆超巨大颱風，防颱作業依舊不可輕忽。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

巴威颱風路徑北修「登陸機會低」！今晚起至周六嚴防強勁風雨

而預估路徑也略修正偏北，整體應該只剩下小幅度南北擺盪修正，預估巴威颱風將在周六（11日）中午至下午間，通過台灣北部外海，登陸或成為「西北颱」的機率已經降低非常多

按照這樣的路徑走，台灣各地今晚至明天仍然會有明顯風雨，只是原本可能出現的猛烈風雨，有機會降低為強勁風雨的程度