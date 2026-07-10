巴威颱風稍早減弱為中度颱風，仍然持續朝北台灣逼近，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，巴威颱風最新路徑又稍微往北修正了一點，靠近台灣時環境變差，受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，北側和東側深對流持續遭到侵蝕，致使環流結構遭到「鬼剃頭」變不對稱，但巴威依舊還是一個環流龐大、暴風圈廣闊的颱風，民眾防颱作業絕對還是不可輕忽。
巴威颱風遇到魔王遭「鬼剃頭」！減弱變中颱仍具高度威脅
「台灣颱風論壇」表示，從衛星雲圖上可以發現，巴威颱風遭到「鬼剃頭」的範圍持續擴大，範圍已經不侷限在東側，北側的對流受到明顯抑制，這是因為巴威颱風靠近台灣時，受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，北側及東側深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱，甚至開始出現高、低層環流有些分離的跡象，即使中心附近有深層對流爆發，但始終欲振乏力。
「台灣颱風論壇」提醒，不過這並不代表中颱巴威已經不具威脅，雖然從衛星雲圖看起來變得比較殘破不對稱，但整體大風場、大環流依然維持，外圍強風的影響範圍仍然相當廣，千萬不可以聽到颱風減弱就輕忽了！
巴威颱風路徑北修「登陸機會低」！今晚起至周六嚴防強勁風雨
「台灣颱風論壇」提到，過去幾小時巴威颱風的速度有稍微放慢，因此暴風圈接觸台灣陸地的時間，將會延後到今（10）日深夜左右。而預估路徑也略修正偏北，整體應該只剩下小幅度南北擺盪修正，預估巴威颱風將在周六（11日）中午至下午間，通過台灣北部外海，登陸或成為「西北颱」的機率已經降低非常多，暴風圈預計在周六（11）日夜晚逐漸脫離台灣陸地。
「台灣颱風論壇」也說，按照這樣的路徑走，台灣各地今晚至明天仍然會有明顯風雨，只是原本可能出現的猛烈風雨，有機會降低為強勁風雨的程度，而部分模式則認為，當颱風通過宮古島附近時，有機會短暫增強，但不確定性較大。千萬不要因為颱風「減弱、變醜了」就掉以輕心，民眾仍須提高警覺，持續做好防颱準備。
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「台灣颱風論壇」表示，從衛星雲圖上可以發現，巴威颱風遭到「鬼剃頭」的範圍持續擴大，範圍已經不侷限在東側，北側的對流受到明顯抑制，這是因為巴威颱風靠近台灣時，受到強垂直風切及海水熱焓量降低影響，北側及東側深對流持續遭到侵蝕，使整體環流結構變得更加不對稱，甚至開始出現高、低層環流有些分離的跡象，即使中心附近有深層對流爆發，但始終欲振乏力。
「台灣颱風論壇」提醒，不過這並不代表中颱巴威已經不具威脅，雖然從衛星雲圖看起來變得比較殘破不對稱，但整體大風場、大環流依然維持，外圍強風的影響範圍仍然相當廣，千萬不可以聽到颱風減弱就輕忽了！
「台灣颱風論壇」提到，過去幾小時巴威颱風的速度有稍微放慢，因此暴風圈接觸台灣陸地的時間，將會延後到今（10）日深夜左右。而預估路徑也略修正偏北，整體應該只剩下小幅度南北擺盪修正，預估巴威颱風將在周六（11日）中午至下午間，通過台灣北部外海，登陸或成為「西北颱」的機率已經降低非常多，暴風圈預計在周六（11）日夜晚逐漸脫離台灣陸地。
「台灣颱風論壇」也說，按照這樣的路徑走，台灣各地今晚至明天仍然會有明顯風雨，只是原本可能出現的猛烈風雨，有機會降低為強勁風雨的程度，而部分模式則認為，當颱風通過宮古島附近時，有機會短暫增強，但不確定性較大。千萬不要因為颱風「減弱、變醜了」就掉以輕心，民眾仍須提高警覺，持續做好防颱準備。
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