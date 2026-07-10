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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃7/11西班牙VS比利時基本資訊

📍2026世界盃16強淘汰賽賽事結果

📍西班牙VS比利時戰力焦點分析

📍歷史對戰紀錄

📍西班牙VS比利時預計先發名單與傷兵名單

📍西班牙VS比利時之戰結果預測

📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單

📍2026世界盃比利時國家隊球員名單

📍2026世界盃8強淘汰賽賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲世界盃進行到8強，至今淘汰賽結果和晉級形式一覽。（圖／Gemini製圖／記者張嘉哲監製）

2026世界盃7/11西班牙VS比利時基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇪🇸 西班牙VS比利時 🇧🇪 開踢時間 台灣時間2026年7月11日 上午3點 比賽場地 洛杉磯體育場 淘汰賽戰績 西班牙：32強淘汰奧地利、16強淘汰西班牙

比利時：32強淘汰塞內加爾、16強淘汰美國 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

2026世界盃16強淘汰賽賽事結果

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月5日 凌晨1點 加拿大 0:3 摩洛哥 2 7月5日 凌晨5點 巴拉圭 0:1 法國 3 7月6日 凌晨4點 巴西 1:2 挪威 4 7月6日 上午8點 墨西哥 2:3 英格蘭 5 7月7日 凌晨3點 葡萄牙 0:1 西班牙 6 7月7日 上午8點 美國 1:4 比利時 7 7月8日 凌晨12點 阿根廷 3:2 埃及 8 7月8日 凌晨4點 瑞士 0（4）:（3）0 哥倫比亞

西班牙VS比利時戰力焦點分析

西班牙：雙翼齊飛撕裂比利時防線

比利時：德布勞內領銜魔幻反擊

歷史對戰紀錄

西班牙VS比利時預計先發名單與傷兵名單

西班牙VS比利時之戰結果預測

⭐️預測比分：西班牙2：0贏比利時⭐️

2026世界盃西班牙國家隊球員名單

位置 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 烏拿·西蒙 Unai Simón 畢爾包競技 28 門將 大衛·拉亞 David Raya 兵工廠 30 門將 瓊·賈西亞 Joan García 巴塞隆納 24 後衛 馬克·庫庫雷拉 Marc Cucurella 切爾西 27 後衛 帕烏·庫巴西 Pau Cubarsí 巴塞隆納 19 後衛 艾梅里克·拉波特 Aymeric Laporte 畢爾包競技 31 後衛 亞歷山卓·格里馬多 Álex Grimaldo 拜爾勒沃庫森 30 後衛 佩德羅·波羅 Pedro Porro 熱刺 26 後衛 埃里克·賈西亞 Eric García 巴塞隆納 24 後衛 馬科斯·洛倫特 Marcos Llorente 馬德里競技 31 後衛 馬爾克·普比爾 Marc Pubill 馬德里競技 22 中場 羅德里 Rodri 曼城 29 中場 佩德里 Pedri 巴塞隆納 23 中場 法比安·魯伊斯 Fabián Ruiz 巴黎聖日耳曼 29 中場 馬丁·祖比門迪 Martín Zubimendi 兵工廠 27 中場 加維 Gavi 巴塞隆納 21 中場 米克爾·梅里諾 Mikel Merino 兵工廠 29 中場 亞歷克斯·巴埃納 Álex Baena 馬德里競技 24 前鋒 拉明·亞馬爾 Lamine Yamal 巴塞隆納 18 前鋒 尼科·威廉斯（傷停） Nico Williams 畢爾包競技 23 前鋒 丹尼·奧爾莫 Dani Olmo 巴塞隆納 27 前鋒 費蘭·托雷斯 Ferran Torres 巴塞隆納 26 前鋒 米克爾·奧亞薩巴爾 Mikel Oyarzabal 皇家社會 28 前鋒 耶雷米·皮諾（傷停） Yéremy Pino 水晶宮 23 前鋒 博爾哈·伊格萊西亞斯 Borja Iglesias 塞爾塔維戈 32 前鋒 維克托·穆尼奧斯 Víctor Muñoz 利物浦 22

2026世界盃比利時國家隊球員名單

位置 球員中文姓名 球員英文姓名 效力俱樂部 聯賽國家 門將 麥特·特納 Matt Turner 新英格蘭革命 美國 門將 麥特·弗里斯 Matt Freese 紐約城FC 美國 門將 克里斯·布拉迪 Chris Brady 芝加哥火焰 美國 後衛 塞爾吉尼奧·德斯特 Sergiño Dest PSV恩荷芬 荷蘭 後衛 克里斯·理查茲 Chris Richards 水晶宮 英格蘭 後衛 安東尼·「絕地」·羅賓遜 Antonee "Jedi" Robinson 富勒姆 英格蘭 後衛 奧斯頓·特拉斯蒂 Auston Trusty 塞爾提克 蘇格蘭 後衛 麥爾斯·羅賓遜 Miles Robinson 辛辛那提FC 美國 後衛 蒂姆·里姆 Tim Ream 夏洛特FC 美國 後衛 亞歷克斯·弗里曼 Alex Freeman 比利亞雷亞爾 西班牙 後衛 麥克斯·阿夫斯滕 Max Arfsten 哥倫布機員 美國 後衛 馬克·麥肯齊 Mark McKenzie 圖盧茲 法國 後衛 喬·斯卡利 Joe Scally 門興格拉德巴赫 德國 中場 泰勒·亞當斯 Tyler Adams 伯恩茅斯 英格蘭 中場 喬瓦尼·雷納 Gio Reyna 門興格拉德巴赫 德國 中場 威斯頓·麥肯尼 Weston McKennie 尤文圖斯 義大利 中場 塞巴斯蒂安·貝哈爾特 Sebastian Berhalter 溫哥華白浪 加拿大 中場 克里斯蒂安·羅爾丹 Cristian Roldan 西雅圖海灣人 美國 中場 馬利克·蒂爾曼 Malik Tillman 勒沃庫森 德國 前鋒 里卡多·培皮 Ricardo Pepi PSV恩荷芬 荷蘭 前鋒 克里斯蒂安·普利西奇 Christian Pulisic AC米蘭 義大利 前鋒 布倫登·阿倫森 Brenden Aaronson 利茲聯 英格蘭 前鋒 哈吉·賴特 Haji Wright 考文垂 英格蘭 前鋒 佛拉林·巴洛根 Folarin Balogun 摩納哥 法國 前鋒 蒂莫西·維阿 Tim Weah 馬賽 法國 前鋒 亞歷杭德羅·曾德哈斯 Alejandro Zendejas 美洲俱樂部 墨西哥

2026世界盃8強淘汰賽賽程表

場次 日期 時間 對戰組合 1 7月10日 凌晨4點 法國 VS 摩洛哥 2 7月11日 凌晨3點 西班牙 VS 比利時 3 7月12日 凌晨5點 挪威 VS 英格蘭 4 7月12日 上午9點 阿根廷 VS 瑞士

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播者可看 ▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年美加墨世界盃8強淘汰賽即將在明（11）日移師洛杉磯上演宿命對決，由歐陸兩大強權西班牙與比利時正面交鋒。西班牙在16強靠著替補神兵梅里諾（Mikel Merino）於第91分鐘的驚天絕殺，以1：0險勝葡萄牙；而比利時則在西雅圖以4：1血洗地主美國隊，雙手迎來本屆最提振士氣的狂勝。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）此役將貫徹傳控球風，核心計畫是由羅德里（Rodri）與佩德里（Pedri）在中路發動快速導角，並在比利時防守落位前，迅速將球分給兩側的邊鋒。由神童亞馬爾（Lamine Yamal）居右、巴埃納（Alex Baena）站左的「黃金雙翼」，具備極強的小範圍配合及拉開空間的能力，這對缺乏頂級回防速度的比利時中後衛群而言，將面臨來自兩側極具威脅的火力輸出。總教練加西亞（Daniel García）的戰術核心則完全建立在德布勞內（Kevin De Bruyne）的鬼神傳球視野。比利時將仰賴他的致命直塞，在對方反應過來前，精準餵球給狀況火熱的德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）或多庫（Jérémy Doku）。儘管缺少了防守大將奧納納，迫使比利時可能得將防線往後縮，並由蒂萊曼斯（Youri Tielemans）與瓦納肯（Hans Vanaken）扛起防守重擔，但德布勞內在進攻端的創造力，依舊是他們掀翻西班牙不敗防線的最強神兵。從歷史對戰紀錄來看，西班牙與比利時過去在歐洲盃及世界盃資格賽中多次交手，皆由西班牙佔據對戰優勢。不過，兩隊近年在各大國際賽事的淘汰賽階段未曾碰頭，這也是雙方首次在世界盃舞台的生死戰正面交鋒。雖然西班牙在歷史數據上略勝一籌，但比利時近期已寫下驚人的「連續18場比賽不敗」神話。🇪🇸西班牙／陣形：4-3-3📍傷兵名單：無📍預計先發：Unai Simon (GK)、Marc Cucurella、Pau Cubarsi、Aymeric Laporte、Pedro Porro (DEF)、Pedri、Dani Olmo、Rodri (MID)、Alex Baena、Mikel Oyarzabal、Lamine Yamal (FWD)🇧🇪比利時／陣形：4-2-3-1📍傷兵名單：Zeno Koen Debast、Zeno Koen Debast📍預計先發：Thibaut Courtois (GK)、Timothy Castagne、Brandon Mechele、Nathan Ngoy、Maxim De Cuyper (DEF)、Hans Vanaken、Youri Tielemans (DM)、Leandro Trossard、Kevin De Bruyne、Jeremy Doku (AM)、Charles De Ketelaere (FWD)這場由西班牙強碰比利時的歐洲內戰，無疑是八強戰中最勢均力敵的夢幻對決之一。儘管德布勞內的穿針引線與狀態火熱的德凱特拉雷勢必能為比利時創造不少攻勢，但由羅德里（Rodri）領銜的西班牙防守體系在本屆賽事堪稱固若金湯，至今仍未讓任何對手越雷池一步。加上亞馬爾與巴埃納在兩側穩定的進攻輸出，西班牙在進攻端擁有更明確且難以防守的破敵路徑。