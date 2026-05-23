皮克敏手遊《Pikmin Bloom》每半年一次的「社群週」今（23）日展開，玩家們可以把握今天到5月31日，努力蒐集2025年11月到2026年4月的「社群日徽章（特殊花朵勳章）」，還有機會替角色穿上 Mii 的窄管褲（金色），本文也一次整理皮克敏社群日「花朵、徽章、種花任務」等內容。
皮克敏5月社群週任務
2026年5月23日至5月31日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「慶祝 Pikmin Bloom 4.5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日完成1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如4月鸚鵡鬱金香徽章已經取得，5月社群週就不需要解種植鸚鵡鬱金香的任務。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2025年11月至2026年4月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「超難任務」，全部破解後可獲得 Mii 的窄管褲（金色）；也就是說，社群週會有「2種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
皮克敏5月社群週怎麼解？
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要「種3500朵花」才能補齊，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌超難任務：依照順序各種5000朵「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 的窄管褲（金色）。
皮克敏社群週巨大花朵效果
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、鐵線蓮、聖誕紅、山茶花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，00:00至11:59綻放。
■將在5月24日、26日、28日、30日，12:00至23:59綻放。
🟡金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香、雪花蓮、小蒼蘭、油菜花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月24日、26日、28日、30日，00:00至11:59綻放。
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，12:00至23:59綻放。
《Pikmin Bloom》官方也宣布，6月的主要花朵將是全新綻放的「風鈴草」，社群日則定在6月13日、6月14日，玩家需透過「日行1萬步」，獲取限定的「風鈴草徽章」。
此外，2026年6月，將把「白色、藍色、紅色的風鈴草」加入，風鈴草並沒有黃色，屆時頭上長著風鈴草的皮克敏，將更能抵抗蘑菇的攻擊，擁有更高的工作力。
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2026年5月23日至5月31日，《Pikmin Bloom》社群週主題是「慶祝 Pikmin Bloom 4.5週年」，活動開始時，玩家最多會收到「6項種花」任務，分別是「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，也就是2025年11月至2026年4月，各月份的主要花朵。
《Pikmin Bloom》說明，如果玩家原本就已經在當月社群日完成1萬步，獲得該月「種植員徽章」，就不會收到指定花種任務，例如4月鸚鵡鬱金香徽章已經取得，5月社群週就不需要解種植鸚鵡鬱金香的任務。
此外，不論是透過「補考」或「原本就已經收齊」2025年11月至2026年4月期間的所有種植員徽章，玩家都會獲得一組「超難任務」，全部破解後可獲得 Mii 的窄管褲（金色）；也就是說，社群週會有「2種任務模式，系統會視玩家徽章現況」給予指定任務。
📌補徽章任務： 過去半年的6種主花，每缺一種社群日徽章，都要「種3500朵花」才能補齊，所有花種任務同時並行，沒有順序之分。
📌超難任務：依照順序各種5000朵「鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香」，種完第一種花，會贈送下一種花的50個花瓣，6種花種完才能拿到 Mii 的窄管褲（金色）。
《Pikmin Bloom》提及，社群週期間巨大花朵會綻放6個小時，然後就會回到葉子狀態，在巨大花朵旁種植一般的藍色、紅色、黃色或白色花瓣時，將會開出當季花朵，不同花朵會在不同日期和時段綻放。
🟡鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、鐵線蓮、聖誕紅、山茶花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，00:00至11:59綻放。
■將在5月24日、26日、28日、30日，12:00至23:59綻放。
🟡金魚草、矮牽牛、鸚鵡鬱金香、雪花蓮、小蒼蘭、油菜花、勿忘草、週年紀念玫瑰
■將在5月24日、26日、28日、30日，00:00至11:59綻放。
■將在5月23日、25日、27日、29日、31日，12:00至23:59綻放。
此外，2026年6月，將把「白色、藍色、紅色的風鈴草」加入，風鈴草並沒有黃色，屆時頭上長著風鈴草的皮克敏，將更能抵抗蘑菇的攻擊，擁有更高的工作力。