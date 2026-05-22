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▲這篇指控球員花心劈腿的貼文引爆討論。（圖／翻攝自Threads）

中職樂天桃猿二軍球員游承勳遭影射劈腿！一名女攝影師在Threads發文，爆料某球員在交往期間滿嘴謊言，去石垣島打交流賽期間，甚至帶陪酒女回飯店過夜。貼文曝光後引發熱議，留言區不少人提示線索，暗示此人就是游承勳，但他本人及球團目前都未主動做出回應。一名女攝影師昨（21）日在Threads發文，爆料自己曾跟某位樂天球員交往，「從在一起前到分手後都是滿滿的謊言」。她表示該球員慣性偷吃，「今年2月、3月算是吵架的高峰期吧，在去石垣島的時候，帶日本的陪酒女回房間睡，甚至還有照片」。另外，她還找到該球員騷擾其他女生的對話紀錄，她找球員對質，對方否認到底，女攝影師因此氣憤直呼：「知道這些事情是滿滿的失望，這就是大家期待的棒球員」。該篇貼文曝光後，立刻在Threads引爆熱議，目前已累積83萬人次瀏覽，大家看了紛紛留言討論，好奇女攝影師口中的花心球員是誰，「坐等球團後續處理，感覺很有料欸」、「沒結婚其實很難去管什麼」、「哇，不知道猜得對不對，但我先置板凳」。不少人則在留言區點名游承勳，他也確實有在今年2月的石垣島交流賽名單中，「抽絲剝繭分析起來，聽起來是名字裡面很會游泳的人」、「游6767，隊友們應該都知道啦」、「游點意思喔，故事游點多」、「樓下ㄧㄡˊ人給答案了，好ㄔㄣˊ重欸，感覺眼淚ㄒㄩㄣ出來了」。目前針對這篇貼文，樂天球團、游承勳並未主動回應。現年20歲的游承勳是樂天二軍游擊手，習慣右投左打，在2024年中華職棒新人球員選秀會的第五輪（全體選秀第23順位）被樂天桃猿選中才加入球隊。