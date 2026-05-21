🟡7-ELEVEN

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▲7-11歡慶星巴克、康是美開出第600店，5月22日至5月26日發動買一送一優惠。（圖／業者提供、記者整理）

▲指定現煮飲品5月22日至5月26日同步買2送2。（圖／業者提供、記者整理）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是5月22日至5月26日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富門市「限時殺5日」是5月20日至5月24日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OKmart「週週超值選」是5月22日至5月24日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11慶祝康是美、星巴克第600店開幕，5月22日至5月26日限時5天，豪氣端出買1送1、買2送2、第2件10元同歡。半價商品換算成單件平均特價來看，另有第2件10元好康，越高單價的商品越划算，，口味有玫瑰鹽焦糖巧克力、草莓；午後紅茶檸檬紅茶瓶裝平均25元、GABA無乳糖芝麻牛乳／膠原蛋白無乳糖麥芽牛乳平均30元。現煮飲品部份，此外，特大杯美式平均單杯33元、特大杯拿鐵平均單杯50元。◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）◾四季蘋安青茶／蜜露紅茶2杯120元，8折（原價75元、特價60元）全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月22日至5月26日，門市「限時殺5日」是5月20日至5月24日，半價以下商品共5款，原先單瓶要52元、59元的北海道哈密瓜沙瓦／草莓紅酒風味，祭出單瓶均一價39元，相當於買2送1、約6.7折。OKmart推出「週週超值選」，5月22日至5月24日期間， 義美巧克力冰淇淋銅鑼燒特價35元、阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕特價35元。