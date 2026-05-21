🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11慶祝康是美、星巴克第600店開幕，5月22日至5月26日限時5天，豪氣端出買1送1、買2送2、第2件10元同歡。
半價商品換算成單件平均特價來看，蓋奇迷你焦糖夾心牛奶巧克力18元、辛拉麵袋裝／辛辣白菜杯麵25元、八道蛤蜊海帶湯麵40元、葡萄王7益菌100元、勁量鹼性電池4入75元、NIJIYA海鹽太妃糖雪派40元。
另有第2件10元好康，越高單價的商品越划算，杜老爺曠世奇派平均30元，口味有玫瑰鹽焦糖巧克力、草莓；午後紅茶檸檬紅茶瓶裝平均25元、GABA無乳糖芝麻牛乳／膠原蛋白無乳糖麥芽牛乳平均30元。
現煮飲品部份，黃金蕎麥茶、大杯精品美式、大杯精品馥芮白都是買2送2。此外，特大杯美式平均單杯33元、特大杯拿鐵平均單杯50元。
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾四季蘋安青茶／蜜露紅茶2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月22日至5月26日，包括可口可樂435ml平均15元、強氣泡水平均15元、杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕平均18元、蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕平均25元、長榮嚴選商務艙米果隨手包平均14元、農心安成湯麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是5月20日至5月24日，半價以下商品共5款，包括自有品牌海洋深層水2公升平均25元、威化餅平均20元、農心海鮮烏龍麵平均25元、LOTTE潤喉糖平均24元。
原先單瓶要52元、59元的北海道哈密瓜沙瓦／草莓紅酒風味，祭出單瓶均一價39元，相當於買2送1、約6.7折。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」，5月22日至5月24日期間， 義美巧克力冰淇淋銅鑼燒特價35元、阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕特價35元。
超商本周優惠更新，7-11慶祝康是美、星巴克第600店開幕，5月22日至5月26日限時5天，豪氣端出買1送1、買2送2、第2件10元同歡。
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另有第2件10元好康，越高單價的商品越划算，杜老爺曠世奇派平均30元，口味有玫瑰鹽焦糖巧克力、草莓；午後紅茶檸檬紅茶瓶裝平均25元、GABA無乳糖芝麻牛乳／膠原蛋白無乳糖麥芽牛乳平均30元。
◾特大杯美式3杯100元，5.6折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買2送2，5折（原價120元、特價60元）
◾琥珀小葉紅茶買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
◾四季蘋安青茶／蜜露紅茶2杯120元，8折（原價75元、特價60元）
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是5月22日至5月26日，包括可口可樂435ml平均15元、強氣泡水平均15元、杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕平均18元、蜜桃山茶花風味金萱奶蓋雪糕平均25元、長榮嚴選商務艙米果隨手包平均14元、農心安成湯麵平均25元。
門市「限時殺5日」是5月20日至5月24日，半價以下商品共5款，包括自有品牌海洋深層水2公升平均25元、威化餅平均20元、農心海鮮烏龍麵平均25元、LOTTE潤喉糖平均24元。
原先單瓶要52元、59元的北海道哈密瓜沙瓦／草莓紅酒風味，祭出單瓶均一價39元，相當於買2送1、約6.7折。
OKmart推出「週週超值選」，5月22日至5月24日期間， 義美巧克力冰淇淋銅鑼燒特價35元、阿奇儂×初鹿牧場牛奶雪糕特價35元。