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▲全聯全電商超狂優惠，5月20日至22日連續三天，指定飲料箱購16元，平均每瓶不用1元，限時限量開搶。（圖／全聯提供）

▲查詢全電商官網活動頁面，可以看到熱門的飲料通通有優惠，更有多款直接殺破5折。（圖／翻攝自全電商官網）

不等優惠，建議到門市消費時，不用先主動出示優惠券，只要購買任兩件冰品，店員會主動啟動結帳機台抽獎畫面，最後比較用手機或是現場優惠券比較划算再結帳，等於多一次抽獎機會，夏季愛吃冰的民眾可千萬別錯過。並且購買冰品還能參加集點活動，最低集滿6點就能換免費冰品。



過去網友也都建議，「有優惠券還能拉霸」、「先現場！後面可以再補APP優惠券就對了」、「五折券現場抽到0元超爽，還有一張五折券下次用！超級讚」。



▲7-11推出冰品抽抽樂優惠，最大獎有機會抽到最低任2支0元起。（圖／7-11提供）



全聯夏季優惠殺紅眼！全電商去年搶翻的「52016哇愛拎飲料」活動宣布回歸，自今（20）日起至22日連續3天，每天兩個時段開搶「」，換算下來單瓶不用1元超狂。除此之外，官網還有許多整箱飲料都是殺破5折優惠，在繳稅季開跑甜甜優惠，一定要記得手刀搶。全聯「全電商」宣布自5月20日起至22日連續三天，推出「52016哇愛拎飲料」的活動，每天的上午11點以及下午3點，「開搶16元整箱飲料」限時限量，若以每箱24入來看的話，平均換算每瓶都不到1元。去年首度推出優惠時，引發網友討論、搶購，今年想要搶便宜可得抓緊腳步，飲料控絕對不能錯過。上午11點-黑松汽水、黑松沙士-原味／加鹽；下午3點-味丹究選SUAN氣泡蜜桃紅茶、御茶園冰釀麥萃低熱量、可口可樂纖維+上午11點-可口可樂ZERO、GEORGIA喬亞榛果白巧克力風味雲朵拿鐵；下午3點-GEORGIA喬亞焦糖風味雲朵拿鐵/滴濾拿鐵咖啡、維大力汽水上午11點-舒味思氣泡水-原味、味丹青草茶；下午3點-波蜜靠茶四季青茶-無糖/極品紅茶、伯朗咖啡沒搶到16元限量爆殺品也不用失望！全電商整個活動「52016哇愛拎飲料」一直到5月22日都有超殺優惠，，如果有看到自己喜歡的飲料，可以多買幾箱直接回家囤。查詢全電商官網活動頁面，可以看到熱門的飲料通通有優惠，此外，7-11每年夏季在社群引發討論的冰品抽抽樂來了！自5月13日起至7月7日前，攜手線條小狗於全台逾7千家推出「冰品抽抽樂」，每日可在7-11 APP、官方LINE免費抽兩次優惠券，實體門市結帳任選2件冰品可以再抽一次。相當於每日最多有五次抽獎機會，獎項分別為任2支0元起以及5折、7折、9折