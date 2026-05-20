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▲鮪魚睽違3年爆戀情，沒想到疑似是當小三。（圖／翻攝自徐瑋吟鮪魚臉書）

女藝人「鮪魚」徐瑋吟近期被爆出陷入「禁忌之戀」，對象疑似是一名已婚富二代建商，根據週刊直擊2人不僅多次同車出入，最後甚至在BMW內上演親密吻別畫面，引發外界熱議，由於男方被指已婚，因此消息曝光後也讓徐瑋吟感情狀態瞬間成為焦點。根據《鏡週刊》報導，14日晚間一名男子駕駛BMW現身台北內湖某建案，不久後徐瑋吟便牽著愛犬現身，熟門熟路上車離開，之後2人一路前往中山區與士林區，期間「鮪魚」徐瑋吟還多次下車採買食物與飲料，而男方則留在車內等待，互動模式看起來相當有默契。晚間8點多，鮪魚和富二代抵達士林區一處掛有「隱家」招牌的平房，雖然該處登記為拉麵店，但當時鐵門已拉下、並未營業，因此被外界推測應是私人聚會場所，鮪魚先帶愛犬下車散步，之後再按門鈴進入，直到4個多小時後2人才一同離開現場。聚會結束後，男方開車送鮪魚返回內湖住處，就在女方準備下車前，2人被拍到在車內短暫親吻，互動顯得依依不捨，據悉男方名叫Eric，不僅是建商富二代，目前還具有已婚身分，而2人疑似已低調交往約半年左右，也因此讓這段戀情備受爭議。針對戀情曝光，徐瑋吟經紀人則低調回應，表示2人「只是正常交友」，至於被拍到的親密畫面則稱可能是拍攝角度問題，此外對於男方是否已婚，經紀人則表示並不清楚，不過由於畫面曝光後討論持續延燒，也讓這段關係再度成為娛樂圈熱門話題。