本週迎接甜蜜蜜520！超商咖啡最低達到買一送一優惠，快揪另一半一起喝咖啡。7-11「LINE禮物」美式、拿鐵都有買一送一電子票券，且APP行動隨時取大杯拿鐵13杯520元；全家門市則有拿鐵加20元多喝一杯；萊爾富大杯美式買30送30，泰式珍奶39元比買一送一更便宜；OK超商520則有咖啡買2送1，寄杯買6送3。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾冰珍珠奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）➡️點此購買
◾特大杯濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白拿鐵買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
🟡7-ELEVEN
📍APP｜5月18日至5月25日
◾大杯美式／拿鐵13杯520元，7.3折（原價55元、特價40元）
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶14杯520元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
📍門市｜5月13日至5月26日
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍門市｜4月29日至6月9日
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
🟡全家便利商店
📍門市｜5月15日至5月19日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
◾大杯美式買30送30，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買30送25，5.5折（原價55元、特價30元）
🟡OK超商
📍門市｜5月20日限定
◾特大杯美式買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬美式買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
📍APP｜5月20日限定
◾特大杯莊園美式買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園美式買6送3，6.7折（原價70元、特價47元）
◾特大杯極淬莊園拿鐵買6送3，6.7折（原價80元、特價54元）
（以下多送300點會員點數）
◾特大杯莊園美式買20送12，6.7折（原價60元、特價40元）
◾特大杯莊園拿鐵買20送12，6.7折（原價70元、特價47元）
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🟡美廉社
📍APP｜4月29日至5月26日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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◾好時經典可可10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾咖啡珍珠歐蕾11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾冰奶蓋梔子花青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾冰奶蓋琥珀小葉紅茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
◾大杯紅寶石葡萄柚冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
◾大杯黑爵士黑醋栗冰磚精品美式買1送1，5折（原價130元、特價65元）
📍門市｜5月15日至5月19日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜4月29日至5月26日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜4月29日至5月26日
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◾恐龍巧克力珍珠歐蕾買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾泰式奶茶39元，6折（原價65元）
◾泰式珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜4月29日至5月31日
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📍門市｜5月20日限定
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◾特大杯極淬拿鐵買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）
📍APP｜5月20日限定
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◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
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