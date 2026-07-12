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▲千千在《請世界吃桌》圈了大批粉絲，被大讚做事穩定又有條理。（圖／翻攝自請世界吃桌FB）

實境節目《請世界吃桌》在上個月6日正式開播，請到隋棠、千千、浩子、藍正龍、陳隨意等人主持，將台灣辦桌文化推廣到國外的主題深受好評。不料近日播出的第4集卻意外引發爭議，隋棠因想到內場學做菜，遭大批網友指出她擺臉色逼千千到外場而挨轟自私。反之千千則被稱讚不僅很會看臉色、配合前輩，其中做事穩定又有條理這一點，還為她圈了大批粉絲。千千在第4集中，突然被隋棠要求換工作，雖然千千表達了自己在語言上的擔憂，但隋棠仍堅持己見，引發外界怒批。不料這卻意外讓千千圈了大批粉絲，有網友指出從第1集看到現在，覺得千千做事穩定又有條理，不僅會看臉色、配合團隊，就算被前輩要求換工作，也很少將負面情緒表現在臉上，大讚她非常成熟又可靠。《請世界吃桌》在完成澳洲雪梨的辦桌後，面臨調換工作的問題，千千認為水腳（幫廚）很適合自己，但擔任總召及外場的隋棠則表示想進內場，直言學做菜就是她加入這個節目的初衷。千千表示自己會日文，到日本可以嘗試外場，但到紐約場因為自己英文不好，所以希望換回來，不料隋棠卻堅決固定。而事後隋棠跟千千單獨談話，隋棠直言兩人都要跳脫舒適圈，這一席話則被認為是只重視自己立場，並沒有為他人考慮。而千千最後也接受提議，跟隋棠換工作，還看著隋棠說：「有姐在！大家都在，真的沒辦法的時候，你們會照顧我吧。」並主動和隋棠擊拳打氣，接受挑戰。雖然結尾看起來是皆大歡喜，但不少人則認為千千根本是被迫接受。