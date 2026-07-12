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台北市7月12日垃圾車資訊

▲北市環保局今（11）日稍早宣布，將於明（12）日夜間加班收運垃圾，民眾只需依平時垃圾收運時間即可將家中垃圾丟出。（圖／台北市環保局）

▲《NOWnews》也整理各地區垃圾車清運時間調整，部分縣市仍未公告恢復清運時間，提醒民眾可以留意垃圾車音樂聲以及里長廣播。（圖／環境部提供）

新北市7月12日垃圾車資訊

▲明（12）日原本是新北市停止收運的週日，但顧及民眾交付垃圾的需求，新北市環保局宣布明（12）日將加班收運垃圾。（圖／新北市環保局）

基隆市7月12日垃圾車資訊

▲基隆市垃圾車今（12）日加開班次，除仁愛區外，其餘六區下午 13:30 起加收垃圾。（圖／基隆市環保局）

桃園市7月12日垃圾車資訊

▲7月12日（週日）桃園市垃圾車加班收運。（圖／桃園市環保局）

台南市7月12日垃圾車資訊

▲7月12日（週日）台南市有22個行政區有垃圾車加班收運。（圖／台南市環保局）

堆在家裡的垃圾可以拿出來了！受巴威颱風影響，北北基桃從7月10日（五）一連停班停課兩天，許多民眾家中也累積了好幾包垃圾。原本週日幾乎是所有縣市都沒有垃圾車出動的一天，不過台北、新北、桃園、基隆在今（12）日都將加班清運，台南市也有22區有垃圾車出動，《NOWNEWS今日新聞》也彙整完整資訊，讓您把握丟垃圾的最佳時機。北市環保局表示，今（12）日夜間加班收運垃圾。請市民依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，另30處限時收受點一併開放，請多加利用。新北市環保局指出，今（12）日的收運時間原則上比照平常日，且為搭配各區颱風過後的環境復原工作，部分地區將提前收運或加收趟次。請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲，亦可利用「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。基隆市垃圾車今（12）日加開班次，除仁愛區外，其餘六區下午 13:30 起加收垃圾，晚間依原班表收運。桃園市環保局表示，今（12）日於原時段加班清運，並包含日間清運(含社區)(垃圾車和資收車)、夜間清運(垃圾車和資收車)、各區隊部定點收運(08:00~16:00)。台南市環保局表示，今（12）日加班收運垃圾的行政區包括等22區。