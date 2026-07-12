堆在家裡的垃圾可以拿出來了！受巴威颱風影響，北北基桃從7月10日（五）一連停班停課兩天，許多民眾家中也累積了好幾包垃圾。原本週日幾乎是所有縣市都沒有垃圾車出動的一天，不過台北、新北、桃園、基隆在今（12）日都將加班清運，台南市也有22區有垃圾車出動，《NOWNEWS今日新聞》也彙整完整資訊，讓您把握丟垃圾的最佳時機。
台北市7月12日垃圾車資訊
北市環保局表示，今（12）日夜間加班收運垃圾。請市民依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，另30處限時收受點一併開放，請多加利用。
新北市7月12日垃圾車資訊
新北市環保局指出，今（12）日的收運時間原則上比照平常日，且為搭配各區颱風過後的環境復原工作，部分地區將提前收運或加收趟次。
請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲，亦可利用「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。
基隆市7月12日垃圾車資訊
基隆市垃圾車今（12）日加開班次，除仁愛區外，其餘六區下午 13:30 起加收垃圾，晚間依原班表收運。
桃園市7月12日垃圾車資訊
桃園市環保局表示，今（12）日於原時段加班清運，並包含日間清運(含社區)(垃圾車和資收車)、夜間清運(垃圾車和資收車)、各區隊部定點收運(08:00~16:00)。
台南市7月12日垃圾車資訊
台南市環保局表示，今（12）日加班收運垃圾的行政區包括北區、東區、南區、大內、山上、中西、仁德、左鎮、永康、玉井、安平、安南、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟及鹽水等22區。
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北市環保局表示，今（12）日夜間加班收運垃圾。請市民依平時垃圾收運時間及地點排出垃圾，另30處限時收受點一併開放，請多加利用。
新北市環保局指出，今（12）日的收運時間原則上比照平常日，且為搭配各區颱風過後的環境復原工作，部分地區將提前收運或加收趟次。
請民眾隨時注意里長廣播或垃圾車鈴聲，亦可利用「新北樂圾車-垃圾清運資訊查詢網」查詢，只要輸入地址就可以輕鬆掌握垃圾車的即時位置，並顯示預估抵達時間。
基隆市垃圾車今（12）日加開班次，除仁愛區外，其餘六區下午 13:30 起加收垃圾，晚間依原班表收運。
桃園市環保局表示，今（12）日於原時段加班清運，並包含日間清運(含社區)(垃圾車和資收車)、夜間清運(垃圾車和資收車)、各區隊部定點收運(08:00~16:00)。
台南市環保局表示，今（12）日加班收運垃圾的行政區包括北區、東區、南區、大內、山上、中西、仁德、左鎮、永康、玉井、安平、安南、官田、南化、後壁、麻豆、新化、楠西、龍崎、歸仁、關廟及鹽水等22區。
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