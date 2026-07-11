颱風巴威（BAVI）暴風圈半徑高達380公里，全台風雨劇烈，高達20縣市宣布今日（11日）停止上班上課！每逢大規模災防假，市民最焦慮無非是「有垃圾車嗎？」及愛車該停哪避難、公車是否停駛。《NOWNEWS今日新聞》全面盤點北北基竹、南投與台南垃圾停收現況，高雄市則是正常清運垃圾，以及全台紅黃線開放與公車異動最新資訊，讓您一文掌握！
🟡 北部地區（北北基桃竹竹）
📍 台北市
垃圾清運：今日全天暫停收運垃圾（含廚餘及回收物），全市 30 處限時收受點亦一併暫停開放。
停車資訊：目前已開放全市 8 公尺以上道路紅黃線（附條件）臨時停車，路邊停車格同步暫停收費。全市共開放 77 所中小學校園供市民將愛車駛入臨時停放避難。
📍 新北市
垃圾清運：今日全天暫停垃圾收運。
交通管制：省道台 9 甲線 14.5K（烏來路段）至 19K（孝義路段）、烏來區區道北 107 線 2.8 公里（勇士廣場旁），已實施預警性封閉管制。
停車資訊：即刻起路邊暫停收費，開放紅黃線及174所學校停車。
📍 基隆市
垃圾清運：今日全市停收垃圾一日。
公共運輸：市區公車全面停駛。出門前請先查詢公路客運班次，並留意臺鐵公告。
停車資訊：目前已開放紅黃線停車（部分路段除外）並暫停路邊收費，請市民順向靠邊停車勿併排，並務必於車上留下聯絡電話。
道路封閉：已實施預警性封閉：堵南1-1地下道、湖海路（海興泳池至大武崙沙灘）及台2線部分路段，請用路人提前改道。
文化場館：圖書館、美術館、防空洞等各大景區今日全面暫停開放。
📍 桃園市
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關公車與停車異動調整後陸續公告。
📍 新竹市
垃圾清運：今日暫停垃圾清運。
公共運輸：市區公車（含幸福小黃）全面停駛；YouBike、共享機車（GoShare）暫停營運。
停車資訊：路邊停車場暫停收費，並開放路邊紅黃線停車（消防救災巷道除外）；公有路外停車場正常收費。
醫療長照：長照居家服務、日照中心、衛生所皆暫停服務。
📍 新竹縣
垃圾清運：今日全縣垃圾清運暫停服務（部分鄉鎮市若有特殊調整，請密切注意各公所最新公告）。
公共運輸：市區公車（快捷公車）、觀光巴士全部停駛；YouBike 暫停營運。高鐵、台鐵（內灣支線/六家線）依台鐵及高鐵公司最新公告班次營運。
停車資訊：路邊停車暫停收費，並開放部分紅、黃線停車。
場館活動：全縣藝文場館、活動全面延期或暫停。
🟡 中部地區（中彰投苗雲）
📍 苗栗縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 台中市
垃圾清運：尚未公告。
大眾運輸與公車營運調整：市區公車配合今日停班停課實施大規模調整：
【全面停駛】：17、66、123、181、209、252、269、309、361、616、617、661、662、668、678、679、813、839、865、866、889 及所有「市民小巴」全面停駛。
【路線截短】：153 路公車全日「僅行駛 高鐵台中站 - 谷關」。
【其餘路線】：首班車原則延後至 7:30 ~ 8:00 發車，全日班次視風雨狀況機動調整。實際發車時刻以各路線預排班表為準。
【查詢工具】：市民出門前請利用「台中Go」APP 或台中市公車動態網站查詢即時班次。
📍 彰化縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 南投縣
垃圾清運：全縣 13 鄉鎮市垃圾及回收物，今日停止收運一日。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 雲林縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
🟡南部地區（高屏嘉嘉南）
📍 嘉義縣
垃圾清運（最新公告）：
【停止收運】：阿里山鄉、溪口鄉今日全面停止收運垃圾。
【視風雨收運】：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、東石鄉、六腳鄉、水上鄉、鹿草鄉、義竹鄉、番路鄉、中埔鄉、梅山鄉、竹崎鄉、大埔鄉，今日將機動視風雨狀況決定是否收運。
公共運輸：縣內公車所有路線、YouBike 所有站點今日全面停止營運。
📍 台南市
垃圾清運：今日全市垃圾車停止收運。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 高雄市
垃圾清運：今日維持正常清運垃圾。請市民朋友依以往週六時間、平時路線排出垃圾，如需查詢確切清運點收運時間，可機動洽詢本市各區清潔隊。
停車資訊（紅黃線全面開放）：路邊停車格暫停收費。全面開放路邊紅黃線、騎樓臨時停車至明日（12日）6:30 止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外）。擴大開放全市 303 處（共 9099 格）臨時停車處所；三民區中都橋、願景橋及楠梓區興中橋亦同步開放臨時停車。
公共運輸：公車縮短為 8:00~19:00 採災防豪雨班表，山區與觀光公車全面停駛；捷運班距 15~20 分鐘；輕軌 12:00 前班距 20 分鐘（12:00 後視天候另行公告）；YouBike 全面停止營運。
📍 嘉義市
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 屏東縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
🟡 東部與離島地區（宜花東澎金連）
📍 宜蘭縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 花蓮縣
垃圾清運：尚未公告。
鐵路公共運輸（今日12:00前概況）：
【東部幹線】（樹林→花蓮→台東間）：對號列車、非對號列車全面停駛。
【西部幹線】（基隆→彰化→潮州間）：對號列車全面停駛；非對號列車部分，「基隆→彰化（含海線）」全面停駛，「彰化→潮州」區間則維持正常行駛。
【南迴線】（新左營→台東間）：對號列車、非對號列車全面停駛。
【支線與觀光列車】：除沙崙線正常行駛外，其餘各支線及觀光列車全面停駛。
註：今日 12:00 後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態滾動式更新。
📍 台東縣
災防狀態：蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 澎湖縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 連江縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 金門縣（照常上班、照常上課）
垃圾清運：維持正常收運。
其餘民生：全縣各項民生設施與公共運輸目前維持正常運作。
🟡 停班停課民生常見問答 QA 懶人包
Q1：今日宣布停班停課，全台都有收垃圾嗎？
並非全台都停收！ 目前停止上班上課的縣市中，基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、南投縣、台南市已明確公告今日「全天暫停收運」；嘉義縣採取分區制（阿里山鄉、溪口鄉停收，其餘 16 鄉鎮市視風雨機動決定）；高雄市今日則強力維持「正常清運垃圾」。其餘標註「尚未公告」的縣市，請市民暫時將垃圾留置家中，切勿隨意丟棄街頭。
Q2：災防假期間路邊停車要收費嗎？紅黃線可以停嗎？
已公告的基隆市、台北市、新竹縣、新竹市、高雄市皆實施「路邊停車格暫停收費」，並同步擴大開放路邊紅黃線臨時停車。台北市更額外開放全市 77 所中小學校園供車主避難停放。提醒車主，停車皆以「不影響人車交通、避開消防栓與十字路口」為原則，並請在車上留下聯絡電話。
Q3：今日公車與YouBike還會開嗎？
因應猛烈風雨，多數縣市公車採取停駛自保措施。今日包括基隆市、新竹縣市、嘉義縣的 市區公車與YouBike全天停駛；台中市數十條特定路線（如 17、66、309 等）全天停駛；高雄市公車則採取 8:00~19:00 的減班災防班表行駛。出門前務必先確認當地縣市政府最新動態。
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📍 台北市
垃圾清運：今日全天暫停收運垃圾（含廚餘及回收物），全市 30 處限時收受點亦一併暫停開放。
停車資訊：目前已開放全市 8 公尺以上道路紅黃線（附條件）臨時停車，路邊停車格同步暫停收費。全市共開放 77 所中小學校園供市民將愛車駛入臨時停放避難。
📍 新北市
垃圾清運：今日全天暫停垃圾收運。
交通管制：省道台 9 甲線 14.5K（烏來路段）至 19K（孝義路段）、烏來區區道北 107 線 2.8 公里（勇士廣場旁），已實施預警性封閉管制。
停車資訊：即刻起路邊暫停收費，開放紅黃線及174所學校停車。
垃圾清運：今日全市停收垃圾一日。
公共運輸：市區公車全面停駛。出門前請先查詢公路客運班次，並留意臺鐵公告。
停車資訊：目前已開放紅黃線停車（部分路段除外）並暫停路邊收費，請市民順向靠邊停車勿併排，並務必於車上留下聯絡電話。
道路封閉：已實施預警性封閉：堵南1-1地下道、湖海路（海興泳池至大武崙沙灘）及台2線部分路段，請用路人提前改道。
文化場館：圖書館、美術館、防空洞等各大景區今日全面暫停開放。
📍 桃園市
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關公車與停車異動調整後陸續公告。
📍 新竹市
垃圾清運：今日暫停垃圾清運。
公共運輸：市區公車（含幸福小黃）全面停駛；YouBike、共享機車（GoShare）暫停營運。
停車資訊：路邊停車場暫停收費，並開放路邊紅黃線停車（消防救災巷道除外）；公有路外停車場正常收費。
醫療長照：長照居家服務、日照中心、衛生所皆暫停服務。
📍 新竹縣
垃圾清運：今日全縣垃圾清運暫停服務（部分鄉鎮市若有特殊調整，請密切注意各公所最新公告）。
公共運輸：市區公車（快捷公車）、觀光巴士全部停駛；YouBike 暫停營運。高鐵、台鐵（內灣支線/六家線）依台鐵及高鐵公司最新公告班次營運。
停車資訊：路邊停車暫停收費，並開放部分紅、黃線停車。
場館活動：全縣藝文場館、活動全面延期或暫停。
🟡 中部地區（中彰投苗雲）
📍 苗栗縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 台中市
垃圾清運：尚未公告。
大眾運輸與公車營運調整：市區公車配合今日停班停課實施大規模調整：
【全面停駛】：17、66、123、181、209、252、269、309、361、616、617、661、662、668、678、679、813、839、865、866、889 及所有「市民小巴」全面停駛。
【路線截短】：153 路公車全日「僅行駛 高鐵台中站 - 谷關」。
【其餘路線】：首班車原則延後至 7:30 ~ 8:00 發車，全日班次視風雨狀況機動調整。實際發車時刻以各路線預排班表為準。
【查詢工具】：市民出門前請利用「台中Go」APP 或台中市公車動態網站查詢即時班次。
📍 彰化縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 南投縣
垃圾清運：全縣 13 鄉鎮市垃圾及回收物，今日停止收運一日。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
🟡南部地區（高屏嘉嘉南）
📍 嘉義縣
垃圾清運（最新公告）：
【停止收運】：阿里山鄉、溪口鄉今日全面停止收運垃圾。
【視風雨收運】：太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、東石鄉、六腳鄉、水上鄉、鹿草鄉、義竹鄉、番路鄉、中埔鄉、梅山鄉、竹崎鄉、大埔鄉，今日將機動視風雨狀況決定是否收運。
公共運輸：縣內公車所有路線、YouBike 所有站點今日全面停止營運。
垃圾清運：今日全市垃圾車停止收運。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 高雄市
垃圾清運：今日維持正常清運垃圾。請市民朋友依以往週六時間、平時路線排出垃圾，如需查詢確切清運點收運時間，可機動洽詢本市各區清潔隊。
停車資訊（紅黃線全面開放）：路邊停車格暫停收費。全面開放路邊紅黃線、騎樓臨時停車至明日（12日）6:30 止（路口、公車站、消防栓及橋樑除外）。擴大開放全市 303 處（共 9099 格）臨時停車處所；三民區中都橋、願景橋及楠梓區興中橋亦同步開放臨時停車。
公共運輸：公車縮短為 8:00~19:00 採災防豪雨班表，山區與觀光公車全面停駛；捷運班距 15~20 分鐘；輕軌 12:00 前班距 20 分鐘（12:00 後視天候另行公告）；YouBike 全面停止營運。
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 屏東縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
🟡 東部與離島地區（宜花東澎金連）
📍 宜蘭縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 花蓮縣
垃圾清運：尚未公告。
鐵路公共運輸（今日12:00前概況）：
【東部幹線】（樹林→花蓮→台東間）：對號列車、非對號列車全面停駛。
【西部幹線】（基隆→彰化→潮州間）：對號列車全面停駛；非對號列車部分，「基隆→彰化（含海線）」全面停駛，「彰化→潮州」區間則維持正常行駛。
【南迴線】（新左營→台東間）：對號列車、非對號列車全面停駛。
【支線與觀光列車】：除沙崙線正常行駛外，其餘各支線及觀光列車全面停駛。
註：今日 12:00 後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態滾動式更新。
📍 台東縣
災防狀態：蘭嶼鄉、綠島鄉停止上班、停止上課；其餘地區照常上班、照常上課。
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 澎湖縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 連江縣
垃圾清運：尚未公告。
其餘民生：相關民生具體異動調整後將陸續公告。
📍 金門縣（照常上班、照常上課）
垃圾清運：維持正常收運。
其餘民生：全縣各項民生設施與公共運輸目前維持正常運作。
🟡 停班停課民生常見問答 QA 懶人包
Q1：今日宣布停班停課，全台都有收垃圾嗎？
並非全台都停收！ 目前停止上班上課的縣市中，基隆市、台北市、新北市、新竹市、新竹縣、南投縣、台南市已明確公告今日「全天暫停收運」；嘉義縣採取分區制（阿里山鄉、溪口鄉停收，其餘 16 鄉鎮市視風雨機動決定）；高雄市今日則強力維持「正常清運垃圾」。其餘標註「尚未公告」的縣市，請市民暫時將垃圾留置家中，切勿隨意丟棄街頭。
Q2：災防假期間路邊停車要收費嗎？紅黃線可以停嗎？
已公告的基隆市、台北市、新竹縣、新竹市、高雄市皆實施「路邊停車格暫停收費」，並同步擴大開放路邊紅黃線臨時停車。台北市更額外開放全市 77 所中小學校園供車主避難停放。提醒車主，停車皆以「不影響人車交通、避開消防栓與十字路口」為原則，並請在車上留下聯絡電話。
Q3：今日公車與YouBike還會開嗎？
因應猛烈風雨，多數縣市公車採取停駛自保措施。今日包括基隆市、新竹縣市、嘉義縣的 市區公車與YouBike全天停駛；台中市數十條特定路線（如 17、66、309 等）全天停駛；高雄市公車則採取 8:00~19:00 的減班災防班表行駛。出門前務必先確認當地縣市政府最新動態。
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