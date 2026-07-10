巴威颱風（國際命名：Bavi）來襲，中央氣象署已於今（10）早5時許發布海上陸上颱風警報。由於巴威颱風暴風圈半徑高達380公里，預計全台都會迎來猛烈風雨。對此，《NOWNEWS今日新聞》持續追蹤7月11日（週六）停班停課資訊，並持續更新各縣市災防假宣布最新通知，提供給讀者一次掌握。
🟡7月11日（週六）各縣市停班停課狀況
📍北部地區
台北市：晚間8時宣布。
新北市：晚間8時宣布。
基隆市：晚間8時宣布。
桃園市：晚間8時宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：停止上班、停止上課
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：停止上班、停止上課
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡巴威颱風最新動態
目前巴威颱風10日11時的中心位置距離台灣約670公里，以每小時26公里速度，向西北進行，近中心最大風速約每小時162公里，相當於14級風；瞬間最大陣風約每小時 198公里，相當於16級風。七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。
🟡巴威影響台灣風雨時程
巴威暴風圈預計將於周五（10日）晚間至深夜逐步擴及全台，周六（11日）白天最接近台灣，颱風中心以通過東北角近海或沿岸的機率最高，也將是整體風雨最劇烈的時段，待周六晚間後才會逐漸加速遠離。
依中央氣象署最新預報，陸上颱風警報已於周五清晨發布，暴風圈接觸陸地的時間較先前預估略為延後，最快周五深夜開始影響陸地，宜蘭、花蓮將率先進入暴風圈，大台北及桃園以南地區也會陸續受到颱風影響。
降雨方面，周五白天北部及東北部雨勢將逐步增強，山區率先出現較大雨勢；周五晚間至周六白天，全台降雨最為明顯，其中北部、中部山區及東北部山區有豪雨以上等級降雨機率，其他地區也可能出現大雨至豪雨。周六晚間起雨勢將逐漸減弱，但受殘留水氣影響，周日全台仍有較高降雨機率。
🟡台灣停班停課標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍北部地區
台北市：晚間8時宣布。
新北市：晚間8時宣布。
基隆市：晚間8時宣布。
桃園市：晚間8時宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：停止上班、停止上課
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：停止上班、停止上課
雲林縣：尚未宣布。
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡巴威颱風最新動態
目前巴威颱風10日11時的中心位置距離台灣約670公里，以每小時26公里速度，向西北進行，近中心最大風速約每小時162公里，相當於14級風；瞬間最大陣風約每小時 198公里，相當於16級風。七級風平均暴風半徑380公里，十級風平均暴風半徑180公里。
巴威暴風圈預計將於周五（10日）晚間至深夜逐步擴及全台，周六（11日）白天最接近台灣，颱風中心以通過東北角近海或沿岸的機率最高，也將是整體風雨最劇烈的時段，待周六晚間後才會逐漸加速遠離。
依中央氣象署最新預報，陸上颱風警報已於周五清晨發布，暴風圈接觸陸地的時間較先前預估略為延後，最快周五深夜開始影響陸地，宜蘭、花蓮將率先進入暴風圈，大台北及桃園以南地區也會陸續受到颱風影響。
降雨方面，周五白天北部及東北部雨勢將逐步增強，山區率先出現較大雨勢；周五晚間至周六白天，全台降雨最為明顯，其中北部、中部山區及東北部山區有豪雨以上等級降雨機率，其他地區也可能出現大雨至豪雨。周六晚間起雨勢將逐漸減弱，但受殘留水氣影響，周日全台仍有較高降雨機率。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，停班停課的判定主要參考風力、雨量及實際災害情況。若氣象預報顯示颱風暴風半徑可能在4小時內影響特定地區，且平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合停班停課的風力標準；未來24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米以上（各縣市標準可能略有差異），並已發生災情或有致災風險時，也可作為停班停課依據。
水災的依據氣象預報或實際觀測，降雨量達標或各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且可能造成災害，地方政府可視情況宣布停班停課。另外，若機關、學校所在地或公教人員住處出現積水情形，或通勤、通學路線因豪雨導致河川暴漲、橋梁中斷、道路積淹水、地形變動等危險狀況，進而影響通行及安全時，也可依法發布停班停課措施。不過最終是否停班停課，仍須以各縣市政府公告內容為準。
更多「巴威颱風」相關新聞。