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▲王淑麗不小心口誤將辛樂克說成星巴克，讓觀眾笑翻。（圖／翻攝自Threads）

擁有超過15年播報經驗的氣象主播王淑麗昨（9）日在報導巴威颱風新聞時，提到巴威颱風創造很多紀錄，其中一項是跟辛樂克颱風並列今年的「西北太平洋最強颱風」，但王淑麗卻一時口誤，不小心把「辛樂克」念成「星巴克」，讓觀看直播的網友全笑翻。這段畫面還被截錄下來，在社群上瘋傳，引發熱議。現年50歲的主播王淑麗擁有豐富播報經驗，更是東森電視的當家氣象主播，昨日卻因為在報導颱風動態時，不小心口誤，把辛樂克颱風念成星巴克，讓觀眾笑翻。王淑麗念錯就立刻跟大家道歉，並更正正確名稱，但這段畫面還是被錄了下來，在社群掀起討論。網友看了紛紛開玩笑留言：「淑麗是不是口渴」、「淑麗想喝星巴克了」、「淑麗每次報導新聞都有很多梗」、「不好意思我笑了」、「淑麗真的超可愛」、「淑麗，今天買一送一趕快去買」、「利用播報氣象，暗示製作單位要買星巴克」、「當淑麗開始嚴肅的時候就代表事情大條了」。還有不少網友稱讚王淑麗很凍齡，報氣象這麼多年，外型始終如一。據悉，王淑麗1995年就進到電視台工作，曾待過TVBS、三立，最終在2010年進入東森，開始成為當家主播，還擁有獨屬於自己的氣象節目《淑麗氣象趴趴GO》，可見人氣極高，播報親和力十足，讓觀眾都對她印象深刻，因此王淑麗改名叫王家秝後，仍對外使用舊名，因為王淑麗3個字儼然已成招牌。