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📍捷運、機捷異動

▲台北捷運今（10）日全線正常營運，並視狀況調整班距。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲新北捷運今（10）日全線正常營運，但因應市府宣布停班停課，將調整列車班距時間。（圖／新北捷運提供ntmetro.com.tw）

▲機捷今（10）日直達車、普通車皆依照假日時刻表發車。（圖／桃園捷運提供tymetro.com.tw）

▲高雄捷運、高雄輕軌今（10）日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整。（圖／高雄捷運krtc.com.tw）

▲台灣鐵路公司表示，今（10）日下午6時以前全線各級列車正常行駛。（示意圖／NOWNEWS攝影中心）

▲林鐵7月10日至7月12日（周日）全線預警性停駛。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處afrch.forest.gov.tw）

▲高鐵今（10）日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整。（圖／記者許若茵攝）

巴威颱風（Bavi）逼近台灣，中央氣象署已發布海上颱風警報，根據行政院人事行政總處公告，今（10）日台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣等12縣市宣布停班停課，各地交通有變動。，透過本文供讀者一次掌握最新消息。7月10日全線正常營運。「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」班距調整約12分鐘，南勢角站-大橋頭站等重疊區段約6分鐘。各路線將視運量及風速調整班距或平面高架路段暫停營運。7月10日全線正常營運，但因應新北市宣布停班停課，將調整列車班距時間。淡海輕軌：全線班距調整為30分鐘；V01至V09重疊路段班距為15分鐘。安坑輕軌：全線班距調整為30分鐘。環狀線：班距調整為15分鐘。三鶯線：班距調整為15分鐘。7月10日全線正常營運。直達車、普通車皆依照假日時刻表發車，並隨時觀察颱風最新動態，颱風期間會視實際風速影響情況，調整營運模式及班距。7月10日全線正常營運。颱風期間將依風力強度調整營運模式。平均風力達7級，列車降速以時速40公里行駛；平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車則暫停行駛。7月10日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整。一、 7月10日下午6時以前全線各級列車正常行駛。二、 7月10日下午6時後列車行駛資訊，將視颱風最新動態於7月10日下午2時前發布。三、 7月10日（跨次日）452次樹林至新左營自強號停駛。四、 觀光列車：7月10日及7月11日藍皮解憂號、海風號及山嵐號停駛、7月10日鳴日號行程停駛、7月11日鳴日廚房行程停駛。五、7月10日東部幹線經北迴線及南迴線開往西部之EMU3000型新自強號列車，開放發售當日無座票。但持無座票旅客不得進入騰雲座艙（第6節）及自強號3000型不開放電子票證乘車。自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。7月10日至7月12日（周日）全線預警性停駛。後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。7月10日全線正常營運。營運情況將視颱風動態調整，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，提醒旅客預留充裕的轉乘接駁時間，以利後續行程順暢。一、自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。二、為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。