我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「蝦皮店到店」颱風停班停課有開嗎？7/11蝦皮一般門市停班停課當日暫停營業。（圖／翻攝自蝦皮店到店）

▲萬家福量販與樂家康超市7月11日維持正常營業。（圖／記者周淑萍攝）

巴威颱風海陸警報持續！今（11）日全台21縣市停班停課，要取貨的民眾注意了，。《NOWNEWS今日新聞》整理全聯、好市多、萬家福等全台各通路營業狀況一文看懂。7月11日一般門市停業、智取門市照常7月11日停班停課期間，蝦皮店到店一般門市暫停營業；智取門市正常營業；合作門市（如美廉社）則依各門市公告為準。另外，店到家宅配若配送區域宣布停班停課，該區配送服務將暫停。全聯、大全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優先；全聯小時達將視各地停班公告暫停外送服務，若未達停班課標準但風雨較大，門市仍可能會自主關閉服務。好市多全台賣場7月11日正常營業，商品備貨充足，歡迎會員前往採購，同時提醒民眾留意天候與行車安全。萬家福量販與樂家康超市7月11日維持正常營業，外送線上購物與家速配對應停班縣市暫停服務或正常營運。愛買量販7月11日全台門市正常營業，會視天候因素評估與調整各區分店的營業時間。新竹以北、宜蘭地區門市，7月11日預計自下午3點起恢復營業。苗栗（含）以南門市維持正常營業。未公告營業時間調整，若要出門前可先確認IKEA官方粉絲團是否有新公告。