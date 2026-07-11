中聯油脂致癌油品風暴持續延燒！7-11委託聯華食品代工的多款鮮食也中鏢，包含飯糰、手捲、三明治、漢堡、便當等品項，而聯華食品也在10日公布退費辦法，只要購買有疑慮批號鮮食的消費者，當初結帳有報會員就會自動退款，免準備發票；若是非會員還是得憑購買憑證退費，《NOWNEWS》整理可退費品項、退費辦法一次收。
🟡7-11逾80款疑慮商品退費辦法
聯華食品表示，凡於2026年4月13日至2026年4月23日有購買疑慮批號之鮮食商品，皆適用於退費辦法。
（一）若結帳有報uniopen會員：將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。
預計於2026年7月14日 06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
（二）若結帳無報uniopen會員：提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）
🟡怎麼確定我的發票可不可退費？
自 2026年7月15日 00:00 起，開放疑慮商品發票查詢。若您想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。
🟡7-11飯糰、鮮食下架產品清單
包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。
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聯華食品表示，凡於2026年4月13日至2026年4月23日有購買疑慮批號之鮮食商品，皆適用於退費辦法。
（一）若結帳有報uniopen會員：將由統一超商盤點uniopen會員消費紀錄，主動將購買疑慮批號商品退費至OPENPOINT APP零錢包。
預計於2026年7月14日 06:00開始退至OPENPOINT APP零錢包，未開通OPENPOINT APP零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，並於開通後7個工作日內退費。
（二）若結帳無報uniopen會員：提供紙本發票、雲端發票、疑慮批號商品之消費證明，於2026年7月15日至2026年8月31日23:59期間，可至7-ELEVEN全門市進行退費。（每週日00:00~06:00系統維護暫停退費）
自 2026年7月15日 00:00 起，開放疑慮商品發票查詢。若您想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。
🟡7-11飯糰、鮮食下架產品清單
包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。
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