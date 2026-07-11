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📍捷運、機捷異動

▲台北捷運今（11）日全線正常營運，「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」調整班距約12分鐘，南勢角站-大橋頭站重疊區段約6分鐘。（圖／台北捷運臉書）

▲新北捷運今（11）日全線正常營運，淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線、三鶯線，依現場運量及風速狀況調整班距。（圖／新北捷運提供ntmetro.com.tw）

▲機場捷運將於今（11）日凌晨5時公布當日營運模式及班距等資訊。（圖/機捷提供）

▲台中捷運綠線將配合停班停課措施，調整班距為15分鐘一班，並將視旅運需求及天候狀況機動調整班距。（圖／台中市政府提供）

▲高雄捷運、高雄輕軌於今（11）日調整班距時間，後續視風雨狀況調整營運模式。（圖／高捷公司）

▲台鐵火車於今（11）日中午12時前有所異動，西部幹線、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）、南迴線（新左營=台東間）對號列車全面停駛。（圖／台鐵提供）

📍阿里山林鐵異動

▲阿里山林鐵7月10日至7月12日（周日）全線預警性停駛。（圖／阿里山林業鐵路及文化資產管理處afrch.forest.gov.tw）

📍高鐵異動與退票規則

▲高鐵今（11）日上午6時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。（示意圖／NOWnews資料照）

巴威颱風（Bavi）外圍環流移入台灣，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，根據行政院人事行政總處公告，今（11）日台北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣等20縣市宣布停班停課，各地交通有變動。，透過本文供讀者一次掌握最新消息。7月11日全線正常營運。「文湖線、淡水信義線、松山新店線、板南線及中和新蘆線」班距約12分鐘，南勢角站-大橋頭站重疊區段約6分鐘，各路線將視運量及風速狀況調整班距。平面、高架路段若風速過大將暫停營運，淡水信義線、松山新店線（小碧潭站）、文湖線等路線的高架與平面段，當實際瞬間風速達10級風以上，或10分鐘內平均風速達7級風時，即依照標準作業程序暫停營運；中和新蘆線、板南線、松山新店線以及淡水信義線等地下段部分，將維持運轉並依人潮狀況彈性調整班距。7月11日全線正常營運。淡海輕軌、安坑輕軌、環狀線、三鶯線，將依現場運量及風速狀況調整班距；平面、高架路段若風速過大將暫停營運。由於機場捷運線多屬高架路段，列車營運須待今（11）日凌晨完成巡軌作業，確認系統設備及行車安全無虞，並依風速狀況調整列車班距；若風速達停駛標準，列車將暫停營運，故將於今日凌晨5時公布當日營運模式及班距等資訊。7月11日全線正常營運。捷運綠線將配合停班停課措施，自昨晚6時開始調整班距為15分鐘一班，並將視旅運需求及天候狀況機動調整班距。中捷公司說明，當平均風力達7級時，列車將降速至時速40公里行駛；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級時，列車將暫停營運。待風力減弱至平均風力未達8級、瞬間風力未達10級，且持續2小時後，將立即啟動軌道巡檢作業，確認行車安全無虞後，再恢復列車營運。高雄捷運：全日班距15分鐘，23：00後班距20分鐘。高雄輕軌：中午12：00前班距20分鐘，後續視風雨狀況調整營運模式。一、西部幹線（一）對號列車：全面停駛。（二）非對號列車：基隆=彰化（含海線）停駛，彰化=潮州間正常行駛。二、東部幹線（樹林=花蓮=台東間）（一）對號列車：全面停駛。（二）非對號列車：全面停駛。三、南迴線（新左營=台東間）（一）對號列車：全面停駛。（二）非對號列車：全面停駛。四、支線：除沙崙線正常行駛，其餘支線均停駛。五、觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。7月10日至7月12日（周日）全線預警性停駛。後續將視天候及路線巡檢狀況，另行公告復駛時間。已訂票旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至林鐵各車站或全台統一超商IBON辦理全額退款。一、取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。二、台中站將於06：09、06：29及06：49加開北上3班次；於06：20及06：50加開南下2班次，總計共5班，每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。三、今日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。南下：南港站21：40發車前往左營站；22：40前往台中站。北上：左營站21：40發車前往南港站；22：40前往台中站。自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理改乘區間之票價差額退費。