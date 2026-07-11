巴威颱風（國際命名：Bavi）雖然成為近年襲台颱風中，暴風半徑最大的案例，但接近台灣過程中強度明顯減弱，颱風結構也變越來越鬆散，氣象專家賈新興說明，主要原因是「海洋的熱含量」太低，這個大魔王導致巴威颱風發展受限，但路徑仍距離台灣很近，今（11）日的風雨要特別注意。
從中央氣象署今天上午的衛星雲圖可以發現，巴威颱風的東側環流明顯，但「西北側環流」相對鬆散，颱風眼也不復存在，殘破的外型也表現在數據上，巴威颱風今早近中心風速跌到每秒40公尺，暴風半徑也從380公里下滑到350公里。
海溫變成大魔王 巴威颱風發育受限
賈新興指出，巴威颱風在生成後，能一路發育到強颱、成為今年「風王」，最大助力就是經過太平洋整片「高海溫」的區域，不過從周四開始，巴威颱風逐漸向北轉彎，海溫「越往北越低」，能提供的熱能減少，強度也就開始慢慢減弱。
至於巴威颱風「環流不對稱」的原因，賈新興說明，台灣夏天時，南海一直延伸到菲律賓東方海面，會有明顯的「西南季風」，這股季風最近幾天都在巴威颱風的西南側，提供巴威颱風雲系，所以巴威颱風的「南邊比北邊厚實」，北上過程中，就會是「颱風西北側」先變鬆散。
巴威颱風「補充包」帶不上來 強度難再回升
從衛星雲圖也能發現，菲律賓附近有一片明顯雲系發展，有網友笑稱那是巴威颱風的「補充包」，未來可能替減弱的巴威填補能量，但賈新興認為，巴威颱風已經走的太北邊，後續還要往西進入中國，所以菲律賓附近的雲系「不會被帶上來」，巴威也沒有再往上發展的條件。
最後賈新興仍提醒，巴威颱風強度確實減弱、路徑往北修正的情況下，也確定不會登陸台灣，不過它的暴風半徑還是有350公里，今天一整天對各地的風雨不容小覷，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也要特別注意10至11級強風威脅。
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賈新興指出，巴威颱風在生成後，能一路發育到強颱、成為今年「風王」，最大助力就是經過太平洋整片「高海溫」的區域，不過從周四開始，巴威颱風逐漸向北轉彎，海溫「越往北越低」，能提供的熱能減少，強度也就開始慢慢減弱。
至於巴威颱風「環流不對稱」的原因，賈新興說明，台灣夏天時，南海一直延伸到菲律賓東方海面，會有明顯的「西南季風」，這股季風最近幾天都在巴威颱風的西南側，提供巴威颱風雲系，所以巴威颱風的「南邊比北邊厚實」，北上過程中，就會是「颱風西北側」先變鬆散。
從衛星雲圖也能發現，菲律賓附近有一片明顯雲系發展，有網友笑稱那是巴威颱風的「補充包」，未來可能替減弱的巴威填補能量，但賈新興認為，巴威颱風已經走的太北邊，後續還要往西進入中國，所以菲律賓附近的雲系「不會被帶上來」，巴威也沒有再往上發展的條件。
最後賈新興仍提醒，巴威颱風強度確實減弱、路徑往北修正的情況下，也確定不會登陸台灣，不過它的暴風半徑還是有350公里，今天一整天對各地的風雨不容小覷，台北市區、新北、基隆北海岸、宜蘭也要特別注意10至11級強風威脅。
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