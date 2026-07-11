颱風巴威（BAVI）清晰的「甜甜圈雙眼牆」已進入雷達區，粗暴的「條狀雨帶」更死死鎖定台灣西半部！想知道巴威颱風的即時衛星雲圖、目前颱風位置與颱風即時影像要上哪看？YouTube頻道「台灣地震監視」今日清晨便吸引千人線上看直播死守，聊天室網友更是災情回報不斷！《NOWNEWS今日新聞》為您整理最新線上動態與防颱資訊。
🟡 62萬人狂推！「台灣地震監視」成防颱剛需平台
由知名強震即時報 APP「地牛Wake Up!」開發團隊所經營的 YouTube 頻道「台灣地震監視」，目前已累積超過 59 萬名核心訂閱者。每逢台灣遭遇重大地震或颱風侵襲，該團隊便會展現強大的即時整合能力，迅速開設線上動態大螢幕直播。
此次因應巴威強襲，頻道特地設立了「巴威颱風監視」專區。畫面上除了將氣象署的目前颱風位置、最大風速、強烈陣風等關鍵數據視覺化之外，更安插了多個重災區的颱風即時影像，並搭配即時聊天互動地圖，讓全台陷入瘋狂風雨衝擊的網友能第一時間「報現況」。
🟡 聊天室災情四起！網友狂問：颱風走了嗎？
隨著暴風圈大面積掃過，千名受困家中的網民在直播聊天室裡互動極其熱烈，紛紛即時回報居住地的第一手災情。有新北民眾驚呼「我新北蘆洲，風大！」、「三重招牌都被吹掉了」；也有中南部網友納悶表示「路竹陣風大」、「南部風被吸到東部了」。
不過，由於巴威颱風的路徑在接近台灣時出現「忽北忽南」的詭譎位移，也引發不少無感地區的網友質疑：「板橋也沒啥風啊」、「土城根本無感」。面對一陣一陣的風雨，更有大量剛睡醒的北部人不斷刷屏詢問：「颱風走了嗎？」、有人則無奈回報「剛剛一個風大瞬間停電」，顯示部分地區已陸續出現停電災情。
🟡 專業防災必看：NCDR天氣監測網同步應援
除了觀看社群直播與網友互動，若想掌握更專業、更全面的降雨與風場數據，由國家災害防救科技中心所開發的「NCDR天氣與氣候監測網（Watch）」也是不可或缺的防災神器。
該平台深度串聯了氣象署、水利署、農村水保署及國土管理署等跨部會的即時資料庫。民眾點進網站，就能一目了然地查詢全球最新的 AI 模式預報路徑、全台雨量站的即時累積雨量排序、強降雨鄉鎮示警，甚至是淹水與土石流預警資訊。在巴威颱風風雨最劇烈的今天，不論是看直播還是查數據，做足防颱準備才是安全不二法門。
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由知名強震即時報 APP「地牛Wake Up!」開發團隊所經營的 YouTube 頻道「台灣地震監視」，目前已累積超過 59 萬名核心訂閱者。每逢台灣遭遇重大地震或颱風侵襲，該團隊便會展現強大的即時整合能力，迅速開設線上動態大螢幕直播。
此次因應巴威強襲，頻道特地設立了「巴威颱風監視」專區。畫面上除了將氣象署的目前颱風位置、最大風速、強烈陣風等關鍵數據視覺化之外，更安插了多個重災區的颱風即時影像，並搭配即時聊天互動地圖，讓全台陷入瘋狂風雨衝擊的網友能第一時間「報現況」。
隨著暴風圈大面積掃過，千名受困家中的網民在直播聊天室裡互動極其熱烈，紛紛即時回報居住地的第一手災情。有新北民眾驚呼「我新北蘆洲，風大！」、「三重招牌都被吹掉了」；也有中南部網友納悶表示「路竹陣風大」、「南部風被吸到東部了」。
不過，由於巴威颱風的路徑在接近台灣時出現「忽北忽南」的詭譎位移，也引發不少無感地區的網友質疑：「板橋也沒啥風啊」、「土城根本無感」。面對一陣一陣的風雨，更有大量剛睡醒的北部人不斷刷屏詢問：「颱風走了嗎？」、有人則無奈回報「剛剛一個風大瞬間停電」，顯示部分地區已陸續出現停電災情。
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除了觀看社群直播與網友互動，若想掌握更專業、更全面的降雨與風場數據，由國家災害防救科技中心所開發的「NCDR天氣與氣候監測網（Watch）」也是不可或缺的防災神器。
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