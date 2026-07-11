巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日影響最劇烈，中央氣象署指出，目前颱風中心在台北東南東方海面，暴風圈已進入台灣北部、東北部、東部陸地，對彰化以北、南投、東半部及馬祖構成威脅，全台白天都要留意豪雨，巴威颱風路徑登陸台灣機率降低，但不排除可能與地形交互作用出現擺動，《NOWNEWS》透過本文不斷更新巴威颱風最新動態，整理巴威颱風路徑、強度變化、風雨影響、停班停課等資訊。
🟡巴威颱風現在在哪裡？
中度颱風巴威，今（11）日凌晨3時，位置在台北的東南東方約390公里的海面上，以每小時30轉26公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
🟡巴威颱風風雨影響有多大？劇烈天氣會持續到何時？
氣象署提醒，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，直到晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，晚上風力才會逐漸減弱。
此外，今天北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，尤其今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，北部沿海及馬祖也有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。
🟡巴威颱風氣象署豪雨特報
■影響時間：10日晚上至11日下午
■超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區
■大豪雨：北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區
■豪雨：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣
■大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區、馬祖地區
🟡巴威颱風來襲該注意什麼事？氣象署最新資訊
📌2026/7/11 03:00
巴威颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。
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中度颱風巴威，今（11）日凌晨3時，位置在台北的東南東方約390公里的海面上，以每小時30轉26公里速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒40公尺（每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
氣象署提醒，今天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，直到晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
風力方面，今天白天巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，晚上風力才會逐漸減弱。
此外，今天北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖易有長浪發生，台灣附近各海面風浪逐漸增大至3公尺以上，尤其今日東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有6公尺以上巨浪，北部沿海及馬祖也有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。
■影響時間：10日晚上至11日下午
■超大豪雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區
■大豪雨：北海岸、臺北市山區、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區
■豪雨：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、雲林縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣
■大雨：臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣山區、臺東縣山區、馬祖地區
📌2026/7/11 03:00
巴威颱風過去3小時強度略為減弱，目前中心在台北東南東方海面，向西北移動，其暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，對彰化以北、南投、東半部地區及馬祖構成威脅。
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