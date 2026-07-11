巴威颱風來襲，今（11）日全台共有21縣市防災假，不少縣市連續停班停課兩天，各大百貨公司也陸續調整營業時間，包括SOGO、台北101、京站等也宣布停止營業，另有新光三越、遠東百貨、漢神百貨等業者尚未公布最新營業資訊，本文將持續更新，《NOWNEWS》整理全台主要百貨、購物中心最新營業異動一次看。
【今日營業時間異動】
🟡新光三越：尚未公布
🟡遠東SOGO：遠東SOGO 7月11日（六）全台各店，停止營業一天。包含SOGO忠孝館、SOGO復興館、SOGO天母店、SOGO中壢店、SOGO新竹店、SOGO高雄店
🟡遠東百貨：尚未公布
🟡微風百貨：微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日（六）各館暫停營業一天。微風廣場、微風南京、微風台北車站、微風台大醫院商場、微風松高、微風三總商店街、微風信義、微風南山、微風中央研究院
🟡台北101：因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月11日（六）暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。
🟡誠品生活：誠品生活松菸、南西、新店、台中480、台南等各店7月11日(六)暫停營業一天，百貨店點則配合各百貨時間。
🟡BELLAVITA：BELLAVITA 將於7月11日持續暫停營業一日。
🟡京站：京站時尚廣場7月11日（六）暫停營業。
🟡統一時代百貨台北店：7月11日全天暫停營業
🟡美麗華：受颱風影響，百貨部門／摩天輪／旋轉木馬今（11）日暫停營業。
🟡大葉高島屋：因巴威颱風來襲，為顧及顧客與員工的安全，7月11日暫停營業一天
🟡宏匯廣場：宏匯廣場7月11日（六）暫停營業一日
🟡華泰名品城：華泰名品城將繼續於7月11日（六）暫停營業一天。原訂於週六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。
🟡遠雄廣場：iFG 遠雄廣場 7月11日暫停營業（汐止店、新竹店、台中店）； 乙泰接駁車 暫停營運，萬家福正常營業。
🟡新店裕隆城：尚未公布
🟡NOKE忠泰樂生活：尚未公布
🟡Global Mall：尚未公布
🟡統一夢時代：尚未公布
🟡義享時尚廣場：尚未公布
🟡漢神百貨：尚未公布
🟡漢神巨蛋：早上7點公布
🟡南紡購物中心：尚未公布
🟡三井Outlet（林口／台中港／台南）：未公布
🟡LaLaport（台中／南港）：未公布
🟡桃園台茂：未公布
🟡新竹巨城：未公布
🟡中壢大江：未公布
【7月11日（六）全台電影院營業異動】
📍威秀影城：7月11日巴威颱風全台已達停班停課標準，威秀影城所有據點「場次將預防性關閉」，將視風雨狀況評估，於上午8點公告是否正常營業。
如已於威秀官網或官方APP訂購上述地區之威秀影城7月11日場次者，若欲退票皆免收手續費，請於場次時間前2小時自行於線上辦理退費。
📍秀泰影城：
尚未公布，預防性關閉7月11日線上訂票
📍國賓影城：
關閉國賓大戲院、長春國賓影城、林口國賓影城、新莊國賓影城、淡水國賓影城、八德國賓影城、義大國賓影城、SKM國賓影城、屏東國賓影城關閉線上訂票。
各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。最新營運資訊將持續更新於國賓影城官方粉絲專頁，敬請密切留意相關公告，並於出發前再次確認。
📍新光影城：台北獅子林新光影城全天暫停營業；台北天母、桃園青埔、台中中港、台南西門早上8點視實際風雨狀況，於粉絲團公告是否暫停營業。
📍 in89_CINEMAX ：桃園站前in89、高雄駁二in89 7月11日暫停營業；台中豐原in89 7月11日視風雨狀況滾動式調整
📍誠品電影院：7月11日網路訂位暫時關閉。
📍美麗華影城：巴威颱風來襲，為確保顧客及員工安全，美麗華影城將於7月11日暫停營業
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🟡新光三越：尚未公布
🟡遠東SOGO：遠東SOGO 7月11日（六）全台各店，停止營業一天。包含SOGO忠孝館、SOGO復興館、SOGO天母店、SOGO中壢店、SOGO新竹店、SOGO高雄店
🟡遠東百貨：尚未公布
🟡微風百貨：微風集團配合地方政府停班停課公告，7月11日（六）各館暫停營業一天。微風廣場、微風南京、微風台北車站、微風台大醫院商場、微風松高、微風三總商店街、微風信義、微風南山、微風中央研究院
🟡台北101：因應巴威颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳7月11日（六）暫停營業一天。造成不便，敬請見諒。
🟡BELLAVITA：BELLAVITA 將於7月11日持續暫停營業一日。
🟡京站：京站時尚廣場7月11日（六）暫停營業。
🟡統一時代百貨台北店：7月11日全天暫停營業
🟡美麗華：受颱風影響，百貨部門／摩天輪／旋轉木馬今（11）日暫停營業。
🟡大葉高島屋：因巴威颱風來襲，為顧及顧客與員工的安全，7月11日暫停營業一天
🟡宏匯廣場：宏匯廣場7月11日（六）暫停營業一日
🟡華泰名品城：華泰名品城將繼續於7月11日（六）暫停營業一天。原訂於週六舉辦的「夏夜奇幻巡遊」也將延期辦理。
🟡新店裕隆城：尚未公布
🟡NOKE忠泰樂生活：尚未公布
🟡Global Mall：尚未公布
🟡統一夢時代：尚未公布
🟡義享時尚廣場：尚未公布
🟡漢神百貨：尚未公布
🟡漢神巨蛋：早上7點公布
🟡南紡購物中心：尚未公布
🟡三井Outlet（林口／台中港／台南）：未公布
🟡LaLaport（台中／南港）：未公布
🟡桃園台茂：未公布
🟡新竹巨城：未公布
🟡中壢大江：未公布
【7月11日（六）全台電影院營業異動】
📍威秀影城：7月11日巴威颱風全台已達停班停課標準，威秀影城所有據點「場次將預防性關閉」，將視風雨狀況評估，於上午8點公告是否正常營業。
如已於威秀官網或官方APP訂購上述地區之威秀影城7月11日場次者，若欲退票皆免收手續費，請於場次時間前2小時自行於線上辦理退費。
📍秀泰影城：
尚未公布，預防性關閉7月11日線上訂票
📍國賓影城：
關閉國賓大戲院、長春國賓影城、林口國賓影城、新莊國賓影城、淡水國賓影城、八德國賓影城、義大國賓影城、SKM國賓影城、屏東國賓影城關閉線上訂票。
各影城是否正常營業及實際營業時間，將依所在地風雨狀況及所屬商場營業安排滾動調整。最新營運資訊將持續更新於國賓影城官方粉絲專頁，敬請密切留意相關公告，並於出發前再次確認。
📍新光影城：台北獅子林新光影城全天暫停營業；台北天母、桃園青埔、台中中港、台南西門早上8點視實際風雨狀況，於粉絲團公告是否暫停營業。
📍 in89_CINEMAX ：桃園站前in89、高雄駁二in89 7月11日暫停營業；台中豐原in89 7月11日視風雨狀況滾動式調整
📍誠品電影院：7月11日網路訂位暫時關閉。
📍美麗華影城：巴威颱風來襲，為確保顧客及員工安全，美麗華影城將於7月11日暫停營業
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