巴威颱風（國際命名：Bavi）今（11）日對台灣影響最劇烈，目前暴風圈籠罩在北部，在全台各地都帶來一陣陣強風豪雨。雖然明（12）日巴威就將遠離台灣，但豪雨帶來的道路阻斷災情等，仍可能讓部分地區續放災防假。對此，《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤7月12日（週日）停班停課資訊，不斷更新各縣市災防假宣布最新通知，本文提供給讀者一次掌握。
🟡7月12日（週日）各縣市停班停課狀況（更新時間7/11 13:00）
📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊dgpa.gov.tw
🟡巴威颱風最新風雨預測
根據中央氣象署今（11）日下午1時發布的最新「風雨預報」資料顯示，明（12）日「新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、雲林、南投、嘉義縣、高雄、恆春半島、蘭嶼綠島、連江、澎湖」等14縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
🟡台灣停班停課標準
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
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📍北部地區
台北市：尚未宣布。
新北市：尚未宣布。
基隆市：尚未宣布。
桃園市：尚未宣布。
宜蘭縣：尚未宣布。
新竹市：尚未宣布。
新竹縣：尚未宣布。
📍中部地區
台中市：尚未宣布。
苗栗縣：尚未宣布。
彰化縣：尚未宣布。
南投縣：尚未宣布。
雲林縣：尚未宣布。
📍南部地區
嘉義縣：尚未宣布。
嘉義市：尚未宣布。
台南市：尚未宣布。
高雄市：尚未宣布。
屏東縣：尚未宣布。
📍東部地區
花蓮縣：尚未宣布。
台東縣：尚未宣布。
📍外島地區
澎湖縣：尚未宣布。
連江縣：尚未宣布。
金門縣：尚未宣布。
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🟡巴威颱風最新風雨預測
根據中央氣象署今（11）日下午1時發布的最新「風雨預報」資料顯示，明（12）日「新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、雲林、南投、嘉義縣、高雄、恆春半島、蘭嶼綠島、連江、澎湖」等14縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。
水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。
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