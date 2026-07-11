巴威颱風（BAVI）來襲，全台今（11）天高達 20 縣市停止上班上課，包含北北基桃竹、台中與台南等各大縣市皆早早宣布停收垃圾，讓許多家中堆積廢棄物的民眾相當苦惱。不過，嘉義市政府稍早透過官方LINE急發最新公告，宣布今晚「沿街清運、夜間定點垃圾正常收運」！消息一出立刻引發討論，成為全台少數今晚能順利清掉家裡垃圾的幸運縣市之一。
🟡 嘉義市今晚正常收！倒垃圾注意事項
嘉義市政府表示，雖然因應颱風災防假停班停課，但考量市民居家清理需求，今（11）日晚間的「沿街清運」與「夜間定點」垃圾車皆維持正常收運。
市府特別提醒市民，受風雨影響，垃圾車行駛路線與沿途清運時間可能會有些微延遲，請市民朋友耐心等候。同時，外出倒垃圾時務必特別留意天雨路滑與自身風雨安全。
此外，市府也補充公告，自 7 月 10 日起至 7 月 12 日止，全區暫停「大型家具清運」之申請，請民眾切勿將大型舊家具或廢棄物搬移至戶外，以免遭陣風吹倒砸傷路人或影響交通安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
嘉義市政府表示，雖然因應颱風災防假停班停課，但考量市民居家清理需求，今（11）日晚間的「沿街清運」與「夜間定點」垃圾車皆維持正常收運。
此外，市府也補充公告，自 7 月 10 日起至 7 月 12 日止，全區暫停「大型家具清運」之申請，請民眾切勿將大型舊家具或廢棄物搬移至戶外，以免遭陣風吹倒砸傷路人或影響交通安全。