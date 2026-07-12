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2026年世界盃8強賽，英格蘭與挪威今（12）日在上半場踢得火花四射。英格蘭在補時階段由貝林漢姆（Jude Bellingham）攻進追平球，雙方以1：1進入中場休息。這顆扳平球卻引發巨大爭議，挪威多位名宿以及挪威教練團都認為，進球前門將開出的球疑似擊中球場上方攝影機鋼索，依照規則應重新以墜球恢復比賽，而非讓英格蘭繼續進攻。對此，足球球評謝爾諾斯（Lars Tjærnås）更直接在社群平台X上直言這若屬實，將是世界盃史上「徹頭徹尾的醜聞」。開賽後由英格蘭掌握較多控球，但率先改寫比分的卻是挪威。第35分鐘，哈蘭德（Erling Haaland）先在禁區內頭槌攻門遭英格蘭門將皮克福德（Jordan Pickford）沒收，不過皮克福德隨後出球時遭到凱恩（Harry Kane）受壓迫失誤，挪威成功完成前場反搶。厄德高（Martin Ødegaard）隨即將球分到左路，謝爾德魯普帶球內切後左腳射門，皮球擊中遠柱彈進球門，幫助挪威取得1：0領先。英格蘭則在上半場補時第2分鐘扳平比分，安德森（Elliot Anderson）攔下對方球門球後，戈登（Anthony Gordon）突破防守再送出橫傳，貝林厄姆禁區內倒地前完成左腳射門破網，將比分追成1：1。這也是貝林厄姆本屆世界盃第5顆進球，加上凱恩同樣已累積至少5球，英格蘭隊史首次有兩名球員在同一屆世界盃都攻進至少5球。不過，貝林厄姆這顆進球卻成為討論焦點。根據挪威媒體《VG》報導，挪威門將尼蘭（Ørjan Nyland）在失球第一時間便指向球場上方的攝影機鋼索，向主裁判激烈抗議，認為自己開出的球門球飛行途中碰到了吊掛攝影機的鋼索，因此改變了飛行軌跡，才讓英格蘭能夠在前場順利完成攔截。中場哨響後，挪威總教練索巴肯（Ståle Solbakken）以及助理教練漢格蘭（Brede Hangeland）也持續向裁判團提出抗議。挪威國家隊新聞官隨後證實，球隊確實認為門將開出的球曾擊中鋼索，導致飛行距離明顯縮短。助理教練貝格森（Kent Bergersen）受訪時表示：「球開出去時砸中了那根帶攝影機的鋼索，所以球飛行的距離比預期短了非常多。裁判本該去看重播的。這真的太離譜了，但我知道現在抗議也改變不了判決，下半場我們只能咬緊牙關繼續硬拼。」《VG》回放畫面後指出，皮球在空中的飛行軌跡確實出現不自然變化，也因此引發更多討論。足球評論員謝爾諾斯（Lars Tjærnås）甚至在社群平台表示，如果球確實碰到鋼索卻沒有判定重新比賽，「那將是一場徹頭徹尾的裁判醜聞。」挪威傳奇球星雷克達爾（Kjetil Rekdal）也在節目中直言：「這種事情竟然會發生，真的令人難以置信。我從沒想過世界盃會出現這樣的狀況。如果球真的碰到攝影機鋼索，依照規則就應該以墜球重新開始，比賽結果可能因此完全不同。」