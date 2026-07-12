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▲千千擔心自己英文不好，想在熊本場之後換回來。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

▲千千想機動調整職位，隋棠（右）說不行。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

▲千千（中間）即便被換職位，仍高情商和隋棠（左）擊掌示好。（圖／翻攝自YouTube 請世界吃桌）

實境節目《請世界吃桌》到國外辦桌，請到隋棠、千千、浩子、藍正龍、陳隨意等人主持，最新一集中，隋棠希望能到內場學做菜，還說這是她參加節目的初衷，而原本在內場的千千只能被迫到外場，她委婉說到日本辦桌時可以，但紐約場擔心自己的英文不好，會拖累進度，希望到時候能換回來，隋棠一句，「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」千千一臉為難，但也不敢說什麼，許多觀眾因此轟隋棠自私，引來討論。《請世界吃桌》完成雪梨辦桌，所有人都感動落淚，就在這時候，面臨了調換分工的問題，原本擔任水腳（幫廚）的千千，認為這個職位很適合自己，沒有想換的意思，但總召隋棠卻說想進內場，因為學做菜就是她到這個節目的初衷。千千表示，日本場她可以試試看到外場，因為她有在學日文，基本對話應該沒問題，不過希望紐約場時可以換回來，因為她的英文沒有好到可以回話，擔心會對賓客失禮，隋棠也把立場踩很硬，「我會希望固定下來，因為它就是紐約場以及101場前面最後一次了。」現場立刻陷入靜默。事後千千也和隋棠單獨被拉出來談話，隋棠直接說，「最後決定就是，我們兩個都要跳脫舒適圈， 如果一直走在自己安心的道路，結果反而沒那麼感動，或是讓自己印象很深刻。」千千表達了自己在語言上的擔憂，看著隋棠說，「有姐在！大家都在，真的沒辦法的時候，你們會照顧我吧。」還主動和隋棠擊拳打氣，接受挑戰。但與其說是接受，留言區許多觀眾認為，千千根本是沒得選擇，「這是用前輩的方式在欺壓晚輩嗎」、「妳都這麼說了，大家僵在那邊，千千當然只能說好」、「千千感覺委屈但說不出口」、「千千一開始就是水腳，為什麼就不能固定下來？」、「難怪隋棠那麼糊，反正我是被千千圈粉了」。不過也有人認為，隋棠只是將自己內心話表達出來，積極爭取自己想要的，藍正龍也認同說，「剛開始接這節目，是真的想學煮菜，現在先把語言好的人放到外場是對的事情。」