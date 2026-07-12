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2026世界盃8強戰，挪威先靠安德烈亞斯・謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）進球領先，英格蘭則在上半場補時由貝林漢扳平。這球本身相當精彩，貝林漢姆接獲安東尼・戈登（Anthony Gordon）橫傳後，擺脫托爾比約恩・赫格姆（Torbjørn Heggem），再冷靜將球送進遠角。
不過真正爭議，發生在這次進攻形成前。挪威門將尼蘭開出球門球後，皮球在空中疑似突然下墜，落到英格蘭球員艾略特・安德森（Elliot Anderson）附近，隨後英格蘭展開攻勢並完成進球。尼蘭與挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）隨即向裁判抗議，認為皮球在空中碰到空中攝影機的纜線。
根據足球規則，球門柱、橫梁、角旗桿屬於比賽場地的一部分，皮球碰到後仍可繼續比賽；但空中攝影機及其纜線並不是場地設施，而是轉播設備。若皮球碰到這類外部物件，裁判應停止比賽，並以墜球方式重新開始。換言之，若能證明尼蘭的球門球確實碰到纜線，英格蘭這次進攻理論上不應繼續，貝林漢姆的追平球也會被取消。
《泰晤士報》報導指出，美國轉播單位觀察到皮球軌跡有異常變化，前英超裁判克拉滕伯格（Mark Clattenburg）也認為，若外物干擾發生在進球前的進攻過程，VAR有介入空間。不過FIFA方面則表示，球內感測數據沒有出現足以證明碰撞的訊號尖峰，因此進球維持有效。
世界盃VAR標準再被質疑
這次爭議之所以引發討論，是因為每一顆進球都會經過VAR檢查，但是否足以推翻判決，仍需要「明確且具決定性」的證據。問題在於，空中攝影機纜線位於高空，碰撞瞬間不一定能被清楚拍到，也讓裁判組保留原判。
類似狀況並非首次出現。先前加拿大在北美金盃對薩爾瓦多時，就曾發生皮球明顯碰到空中攝影設備，當時裁判直接中斷比賽。相較之下，英格蘭這次追平球因影像與感測資料無法完全定論而被保留，也難怪挪威方面難以接受。對英格蘭而言，貝林漢姆的進球救回戰局；但對挪威來說，這顆球恐怕會成為本屆世界盃最具爭議的判決之一。
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