本周最新咖啡優惠出爐！拿鐵控別錯過，「LINE禮物」開賣7-11厚乳拿鐵、特選拿鐵買1送1電子票券，等同另類線上寄杯。萊爾富買10送10剩今（12）日最後一天，特大杯美式只要30元、特大杯拿鐵35元。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（7月12日至7月18日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯美式買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵買3送1，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠咖啡歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾純茶系列買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾四季青萱買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
📍APP｜7月8日至7月17日
◾特大杯濃萃美式買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯濃萃拿鐵買11送7，6.1折（原價75元、特價46元）
◾大杯美式／拿鐵200杯7111元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾小葉紅／梔子花青／茶Bar純茶28杯711元，4.6折（原價55元、特價25元）
◾精品冰磚咖啡買2送2，5折（原價130元、特價65元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾特大杯冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾酷繽沙第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜7月10日至7月12日
◾新減糖抹茶歐蕾買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯蜂蜜拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）
🟡星巴克
7月13日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡85度C
周三（7月8日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月10日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎咖啡
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📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯美式買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵買3送1，7.5折（原價55元、特價41元）
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◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元） ➡️點此購買
📍門市｜7月10日至7月14日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾酷繽沙第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
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◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
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◾特大杯美式買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買10送10，5折（原價70元、特價35元）
7月13日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
周三（7月8日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（7月10日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
路易莎出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。