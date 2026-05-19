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機車綠燈停車「讓紅燈路人」吵翻了！駕駛太傻眼：值得思考

結果沒想到前方機車騎士因為看到行人「已經踏上斑馬線」，突然一個急煞車要禮讓行人，

像這樣已經踩在斑馬線的行人能不能爭取自己的路權？騎士要不要因為禮讓被罰？我如果急煞不了撞上騎士跟行人的肇責？

▲由於行人在紅燈時已經站上斑馬線，機車騎士害怕被罰未禮讓行人，即便自己綠燈也致意先請行人闖紅燈通過，引爆社群大討論。（圖/Threads）

行人「紅燈站在斑馬線」要讓嗎？警方公布正解一堆駕駛不知

其中就有提到「行人闖紅燈仍然需要停讓」，也就是我們俗稱的「帝王條款」

理論上駕駛都一定要做「停等」的動作，如果行人沒有意圖通過，那才可以通行。

▲「行人闖紅燈仍然需要停讓」，也就是我們俗稱的「帝王條款」，雖然行人會受罰且要負擔部分肇事責任，但至今仍讓許多駕駛感到非常不理解。（圖/TCPB局長室）

禮讓行人法規一定還要進步空間！行人、駕駛還能怎麼做？

擔心受罰結果自己也影響到其他用路人的權益。

▲以現在法規來說，行人跟駕駛之間路權的規範一定還有進步空間，怎麼落實駕駛人跟行人之間的平衡，也是交通部應該去考量的一大課題。（圖／記者葉政勳攝）

禮讓行人的法規條款已經上路快滿3年，大家現在是否已經養成習慣會在斑馬線前停等路人了呢？近日有網友發出一段引爆討論的行車記錄器，表示自己行經市場附近的某路口，直行方向是綠燈，行人方向是紅燈，結果前方機車因為看到有行人站在斑馬線上瞬間停下來，要禮讓行人，而該群行人也就真的直接闖紅燈通行，讓在後方的駕駛感到非常傻眼直呼：「明明是綠燈你急煞禮讓行人，你的善意我真的很困擾。」貼文立刻引起廣大迴響。一名駕駛在社群平台「Threads」貼出行車記錄器影片，只見畫面中駕駛正行經市場周邊的某路口，自己直行方向是綠燈，行人則是紅燈，甚至向行人致意還指揮他們快過馬路，等到行人通過後才繼續往前騎。讓後方的汽車駕駛非常傻眼表示：「指揮行人闖紅燈算不算是一種逼良為娼？這篇真的很值得令人思考....。」貼文曝光後，立刻引爆熱烈討論、「根本還要再修法好嗎？尊重雙向綠燈禮讓行人，但行人紅燈就是給我站好闖什麼紅燈啊？我綠燈我還要讓你闖紅燈，真的很搞笑。」然而雖然新規定已經上路三年，但依舊還是許多駕駛霧煞煞，「TCPB局長室」過去就有分享過簡單易懂的圖表，，不過行人如果闖紅燈的話會依照違規穿越馬路開罰500元，且如果發生事故，行人也需要負擔肇事責任。那這些行人紅燈站在斑馬線上是否應該要停讓？其實就是要看當時的狀況，過去幾年已經有不少案例都是有民眾等過馬路直接站在斑馬線上，結果騎士跟駕駛無辜被科技執法判定「未禮讓行人」吃下罰單。其實若以現況來說，禮讓行人的法規的確還有進步的空間，能理解政府想要擺脫「行人地獄」的惡名去確保行人的最大路權，但針對「行人闖紅燈」、「行人站在斑馬線上」仍需禮讓這樣的情況，就會出現這位騎士這樣矯枉過正的行為出現，如果用現在法規來看，行人該注意的應該是跟隨號誌燈正確行走在斑馬線上通行，也不要在還沒綠燈時就直接踩在斑馬線上；而駕駛則應隨時注意行人路況，遇到該停等路口時也特別留意行人動向。記者個人認為禮讓行人的相關規定絕對還有進步空間，像是提高行人闖紅燈罰鍰、保障汽機車綠燈通行權益規範等，怎麼落實駕駛人跟行人之間的平衡，也是交通部未來應該去考量的一大課題。