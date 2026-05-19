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國民年金是什麼？政府開辦社會保險「民眾無權決定是否參加」

目的是為讓沒有參加勞保、農保、軍保或公保的國民，也同樣能享有社會保險保障。

由於國民年金是強制納保制度，民眾無權決定是否參加，全權由勞保局根據標準主動辦理納保或退保。

包括「老人年金」、「身心障礙年金」、「遺屬年金」、「生育給付」以及「喪葬給付」

▲國民年金是強制納保制度，民眾無權決定是否參加，全權由勞保局根據標準主動辦理納保或退保。（圖／記者李琦瑋攝）

繳一輩子國民年金他65歲過世「領不到1毛錢」！3大給付全部卡關原因速懂

卻發現國保當中包含「老人年金」、「喪葬給付」以及「遺屬年金」這3筆通通都不符合申請資格，半毛錢都領不

一、喪葬給付卡關：

喪葬給付是給「還在繳保費的人如果不幸過世」，幫忙家人付後事的錢

二、遺屬年金卡關：

但如果你的家人生活都很過得去，不符合這些「弱勢條件」，那這筆錢當然也申請不過啦！

▲國民年金每項給付都有自己不同的申請規定，像是喪葬給付對象為還是投保人時過世家屬才能申請；老人年金則是需要「生前申請」，家屬事後要申請請領是無法的！（示意圖／記者張嘉哲攝）

三、老人年金卡關：

就是「一定要活著時候提出申請」

人已經過世了，家屬才想幫他領，對政府來說，這是「人死後才申請」，那是沒辦法的。

即便你在申請後過沒幾天就過世，家屬在核對資料後，「至少」可以代領到1個月的老年年金

近日有網友分享自己親戚過世時正好剛滿65歲，投保多年「國民年金」保險，但沒想到家屬後續處理要申請喪葬給付、老人年金、遺屬年金時，卻發現資格通通都不符合，讓家屬非常傻眼。該起事件也引起許多民眾討論，有人迄今還不知道「什麼是國民年金」，也有人好奇為何這個案例的家屬會領不到錢？《NOWNEWS》本文特別整理國民年金是什麼、該案例申請卡關白話文原因，勞保局說法懶人包直接一文搞懂。所謂的「國民年金」就是「國民年金保險」，是政府在民國97年開辦的社會保險制度，國保納保的對象，是年滿25歲且未滿65歲、在國內設有戶籍、未參加其他社會保險的國民，國民年金保險給付的類型一共有五大項，，只要按時繳納保費，在生育、遭遇重度以上身心障礙、死亡或年滿65歲時，可依規定請領相關年金給付，或是一次性給付，保費至少由政府補助40%，被保險人最多自付60%。然而最近有網友分享，自己親戚過世剛好滿65歲，有投保多年國民年金保險，但家屬處理後事時，到，讓許多人直呼太離譜，質疑「國民年金保障不足」。對此，勞保局也針對3種給付規定提出卡關原因，以下是白話解釋讓民眾速懂。簡單來說，，一旦你滿了65歲，你就從「繳錢的人」變成「領錢的人」，也就是身分轉換已經不是投保人，當然就領不到這筆屬於「投保人過世」的喪葬費用。這筆錢不是因為你過世，家人就能自動請領，它目的是用來照顧「過世的人生前在養的弱勢家人」，例如年紀很小或大、生病、無法工作，最後一個就是這次爭議最大的點，就是原本65歲後可以領的錢領不到，這是因為所有政府的退休金或年金，都有一個無情的規則，，勞保局會在你要滿65歲以前寄發通知，要你去申請領老年年金，但這個案例狀況變成，所以勞保局也教學正確的老人年金領法，記得提醒有參加國保的家人，一定要在收到通知書後就去申請準備請領老人年金。勞保局強調，只要你在「活著的時候」把申請書填好寄出去，即使你今天寄出去，明天就不幸過世，或者政府還在審核的過程中你過世了，通通都算是有申請；，民眾還是要自己留意國民年金的相關權益！