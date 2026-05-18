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高鐵新車不只車廂改版！廁所新功能大升級：整車都有

▲台灣高鐵首組N700ST列車廁所升級，每一座馬桶都使用免治馬桶，廁所外也都附有洗手台、也有專屬洗手台、窗簾、梳妝室，哺乳室，還有插座和掛鉤等設備。（圖／台灣高鐵臉書）

高鐵砸285億買新車！外觀內裝變高級：廁所設免治馬桶、專屬洗手台

▲台灣高鐵耗資約285億元向日本採購12組新世代列車N700ST，首組新車將在2026年7月出廠，預計將於2027年8月正式上路載客，12組新車則目標在2028年底全數上線。（圖/台灣高鐵提供）

但高鐵新車大升級，不只每一個馬桶都是免治馬桶，且除了廁所內有洗手台外，廁所外也放置專屬洗手台，未來民眾想洗手、補妝等，不必再受限於廁所空間。

▲台灣高鐵首組N700ST在廁所外設立專屬洗手台，亦特別規劃了拉簾，讓使用者在進行補妝或修飾儀容時，能將後方拉簾拉起，提供更好的隱私保護。（圖／台灣高鐵臉書）

▲台灣高鐵首組N700ST在專屬洗手台、哺乳室等區域，也配備了充足的插座與掛鉤，更照顧各種旅客多元需求。（圖／台灣高鐵臉書）

高鐵行李問題有解了！新車亮點太多：座椅「下沉式」加插座最讚

▲高鐵新世代列車每個椅背後方配置掛鉤、桌子也做成緩降設計。（圖/台灣高鐵提供）

但高鐵新世代列車則改善過去問題，每列車預計將規劃約24個大型行李放置區與3個窄版放置區，較現行700T列車大幅提升，並配有單程與雙層行李架，座椅區上的行李架亦加深可容納26吋行李箱

台灣高鐵通車即將滿20年，近期提出升級改版計畫，不只升級無線網路、加裝月台門等規劃，，讓一票乘客感到驚訝喊話「太高級了！」台灣高鐵公司積極籌備引進新世代列車，首組N700ST列車最快將於2026年8月運送抵台，N700ST在車頭外觀與內裝上都與過往不同，但讓人最驚豔是廁所大幅度升級。董事長史哲日前親自開箱新車廁所設計，高鐵新車廁所內裝曝光後，隨即引發全台網友熱議，不禁大讚「不說我以為是在介紹房源，愛了」、「廁所變寬敞了！也太棒了吧」、「外面也有洗手台了，這樣單純要洗手就不用等了」、「喜歡免治馬桶！補妝免排隊」，就連台灣高鐵官方小編也忍不住讚賞「這等級！是可以免費用的嗎」。據了解，台灣高鐵耗資約285億元向日本採購12組新世代列車N700ST，首組新車將在2026年7月出廠，預計將於2027年8月正式上路載客，12組新車則目標在2028年底全數上線。隨著首輛新車準備抵台，高鐵官方陸續曝光新車內裝與外觀相關影片與畫面，讓台灣人期待值超高。而高鐵新車廁所與過往也完全不同，以往高鐵廁所主要配有真空式馬桶、小型洗手台與給皂器等，除此之外，廁所外專屬洗手台亦特別規劃了拉簾，讓使用者在進行補妝或修飾儀容時，能將後方拉簾拉起，提供更好的隱私保護。在專屬洗手台、哺乳室等區域，也配備了充足的插座與掛鉤，更照顧各種旅客多元需求。除了廁所以外，高鐵新車外觀與內裝都有進一步設計規劃，高鐵新車N700ST整體色調改為明亮活潑的青色調，標準車廂的牆面與車廂門則採用灰、銀色設計，地板選用不規則圖案，展現親和力與現代感的空間。讓人驚豔的是，力；座椅也採用「下沉式座椅」椅背及椅面採連動設計，如旅客需要向後仰躺，座墊則會同步向下微沉，提供更好的包覆感與舒適度。另外，過去高鐵總被人批評行李放置區過少，經常遭小型登機箱霸佔，引發乘客搶位大戰。，旅客往後不必再擔心行李放置區客滿。