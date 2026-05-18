許多民眾退休之後，想搬到鄉下過愜意的生活，不過日本有一對夫妻，在退休後賣掉東京的公寓，搬到鄉下一間老屋生活，一開始兩人過著相當開心，但1年過去，難題漸漸出現，像是生活機能、醫療、無法融入當地社交圈等，讓妻子萌生想搬回都市的想法。
鄉下生活想像太美好 現實問題難解
根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的丈夫高橋和62歲的妻子美紀，決定在退休之後，搬到鄉下度過悠閒的退休生活，於是他們賣掉位於東京的公寓，在鄉下買了一間被大自然包圍的中古屋，房子周圍被花園圍繞，房子坪數也比都市大，每天都被鳥鳴喚醒的生活，平時種種花、到當地農夫市集買菜，都讓兩個人都相當開心。
但是1年之後，妻子美紀感覺問題漸漸浮現，首先是日常採買很不方便，最近的超市也要開車20分鐘才會到，去醫院或政府機關辦事，也要搭大眾交通工具，搭車的時間很長，兩人又只有一輛車，如果丈夫高橋需要用車，美紀就寸步難行；再來是日常維護費用提高，除了車輛需要保養維修，冬季暖氣費、花園草坪修剪、房子修繕等費用，讓美紀感到經濟負擔出現壓力。
醫療資源難跟進 退休住所要全盤考量
雪上加霜的是，3年後美紀生病了，雖然病況不嚴重，但要定期回診，每次看醫生來回車程就要80分鐘，若是看專科醫師，還要跑到更遠的城市，讓她難以忍受；高橋雖然已經融入當地的生活圈，當地人也很友善，但美紀就是感到格格不入，經常覺得很孤單，想搬回城市生活。
高橋得知妻子的想法時，相當驚訝，他以為美紀也很享受鄉下生活，現在兩人因為現實考量，正在考慮出售鄉下的房子，改到離火車站和醫院更近的城市生活。《THE GOLD ONLINE》指出，退休後到鄉下生活看似美好，不過也要考量兩人的生活習慣、醫療需求等現實生活。
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根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的丈夫高橋和62歲的妻子美紀，決定在退休之後，搬到鄉下度過悠閒的退休生活，於是他們賣掉位於東京的公寓，在鄉下買了一間被大自然包圍的中古屋，房子周圍被花園圍繞，房子坪數也比都市大，每天都被鳥鳴喚醒的生活，平時種種花、到當地農夫市集買菜，都讓兩個人都相當開心。
但是1年之後，妻子美紀感覺問題漸漸浮現，首先是日常採買很不方便，最近的超市也要開車20分鐘才會到，去醫院或政府機關辦事，也要搭大眾交通工具，搭車的時間很長，兩人又只有一輛車，如果丈夫高橋需要用車，美紀就寸步難行；再來是日常維護費用提高，除了車輛需要保養維修，冬季暖氣費、花園草坪修剪、房子修繕等費用，讓美紀感到經濟負擔出現壓力。
雪上加霜的是，3年後美紀生病了，雖然病況不嚴重，但要定期回診，每次看醫生來回車程就要80分鐘，若是看專科醫師，還要跑到更遠的城市，讓她難以忍受；高橋雖然已經融入當地的生活圈，當地人也很友善，但美紀就是感到格格不入，經常覺得很孤單，想搬回城市生活。
高橋得知妻子的想法時，相當驚訝，他以為美紀也很享受鄉下生活，現在兩人因為現實考量，正在考慮出售鄉下的房子，改到離火車站和醫院更近的城市生活。《THE GOLD ONLINE》指出，退休後到鄉下生活看似美好，不過也要考量兩人的生活習慣、醫療需求等現實生活。