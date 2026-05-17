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▲鄧愷威本場也繼續延續他在牛棚時期的球威與壓制力，揮空率（Whiff%）來到41%的頂尖水準，遊騎兵整場比賽只從他手中打出2支強擊球。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓太空人隊台灣旅美右投鄧愷威今（17）日迎來賽季先發代表作。面對德州遊騎兵打線，他與賽揚強投迪格隆（Jacob deGrom）同場頂尖對決。總計鄧愷威主投5.0局僅被敲出2支安打、狂飆7次三振，沒有失掉任何分數，防禦率（ERA）下修至極具統治力的2.61，並帶著4：0的領先優勢退場，成為勝投候選人。這場精彩的先發，不僅粉碎了外界對他控球的質疑，更強力證明：鄧愷威絕對有實力站穩大聯盟先發輪值。在過去，鄧愷威最為人熟知的決勝球是他的招牌橫掃球（Sweeper）。今天他依舊把這顆球的位移發揮到極致，單場橫掃球的揮空率（Whiff%）高達驚人的60%。然而，今天最讓人眼睛一亮的，是他今年苦練有成、蛻變為關鍵武器的「伸卡球（Sinker）」。長年以來，鄧愷威最大的課題就是「如何有效率地搶下第一好球數」，避免陷入壞球落後的泥沼。今天前3局，他大量且自信地使用這顆最快達95.2英里的伸卡球，效果極佳。他此役前幾局伸卡球投進好球帶（Zone%）的比例一度高達92%，整場平均也維持在80%的高水準。這顆伸卡球不只能搶好球，今天甚至製造了33%的揮空率。相較於過去在牛棚大量使用橫掃球對決，今年這顆大幅進步的伸卡球，成為他能拉長局數、在先發定位上拉高天花板的關鍵。鄧愷威本場也繼續延續他在牛棚時期的球威與壓制力，揮空率（Whiff%）來到41%的頂尖水準，遊騎兵整場比賽只從他手中打出2支強擊球（擊球初速95MPH以上），並沒有因為局數拉長就出現明顯的下滑情況。即便是第2局遇到亂流，因保送、安打與觸身球被擠成滿壘時，鄧愷威也展現了沉穩處理的能力。該局出現暴投時，他第一時間迅速衝向本壘防守，精彩補位並觸殺了試圖從三壘得分的跑者。儘管瑕不掩瑜，但專鄧愷威若要完全坐穩輪值，仍有兩個需要修正的課題。第一是球路搭配的調配。他的變速球作為四顆主力球種還有加強空間，容易被狙擊。他的變速球主要是用對付左打，反而是曲球使用幅度下滑，鄧愷威實際還是要多增加自己速球、伸卡球和橫掃球之外的球種，才能在先發輪值上走得長遠。特別是他在太空人競爭對手眾多的情況下。此外，體能問題鄧愷威也需要再加強，今天第4、5局他控球下滑，開始送出保送，還好遊騎兵沒把握，雖然最終他還是完成投球，但未能要轉成先發，如何維持續航力，他和團隊需要去思考。今日一戰，鄧愷威用5局7K無失分的滿分答卷。鄧愷威已經向教練團證明，只要給他足夠的信任與明確的先發定位，他絕對有能力在大聯盟輪值圈中長期討生活。現在球團該做的，就是給這位台灣強投一個固定定位的舞台。