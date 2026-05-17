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效力於休士頓太空人隊的台灣旅美投手鄧愷威，今日對陣德州遊騎兵隊繳出5局7K無失分的「賽季代表作」，不僅在賽場上徹底封鎖衛冕軍打線，更在美國社群網路上掀起一陣「台灣旋風」。美國棒球媒體、擁有「投球忍者」之稱的弗里曼（Rob Friedman）甚至連發3條影片「洗版」盛讚鄧愷威的犀利球路，引發大批美媒與球評的集體狂讚。也有媒體直言舊金山巨人選擇放走鄧愷威太傻，讓太空人撿到寶。鄧愷威今日大演三振秀，其中最耀眼的武器莫過於他的招牌橫掃球（Sweeper）。「投球忍者」弗里曼在X（原Twitter）上對鄧愷威的表現開啟瘋狂粉絲，第一則影片大讚鄧愷威投出「邪惡的85英里橫掃球」，並指出他在前3局就送出5次三振。第二則影片驚呼這是「噁心的85英里橫掃球」，更形容打者揮空時的狼狽姿態如同被魔球誘騙的「寶劍（Sword）」。第三則影片則直言鄧愷威這顆橫掃球的尾勁實在太過不可思議。棒球分析粉專《Bracco Baseball》更幽默地寫道：「鄧愷威投出一顆85英里的魔球，位移看起來就像颶風中的威浮球（Wiffle Ball）一樣誇張！打者完全是在對空氣揮棒，連捕手都差點接不到，這簡直是經典的台灣投手神蹟！」鄧愷威今年能夠寫下驚奇，背後的努力獲得了美國頂尖訓練機構《Tread Athletics》的證實。機構今日發文透露，鄧愷威在2026年大爆發絕非偶然。他去年底將整個休賽季都投入在Tread總部進行科學化特訓，為了專注於自身球威的開發，甚至婉拒了經典賽（WBC）的徵召。這份專注換來了肉眼可見的驚人進化，四縫線速球均速達94.8英里（比2025年大幅提升1.6英里），今日最快更飆到95.2英里。招牌橫掃球均速提升至84.9英里，水平位移高達16.9英吋（比去年多橫移2.1英吋）。這項成功的特訓讓鄧愷威成為7年來首位擠進大聯盟開幕戰名單的台灣球員，如今更在賽場上開花結果。與此同時，舊金山巨人隊媒體與球迷則陷入崩潰，體育評論員Brandon Matthews便痛批，看到奧托洛佩茲（Otto Lopez）、鄧愷威和凱爾哈里森（Kyle Harrison）等人在外大放異彩，對巨人隊管理階層而言簡直是「不可接受的災難與混亂」。大都會與太空人相關隨隊記者、球評今日也給予鄧愷威極高的評價。記者Chandler Rome指出，鄧愷威此役不僅無失分，還製造了遊騎兵打線高達11次的揮空，被打擊初速控制在極其優異的84.3英里，防禦率（ERA）在累積31局後下降到優異的2.61。休士頓體育播客主持人Robert Land更感性轉發大讚：「向鄧愷威致敬！他完成了球隊要求他做的每一件事。13次後援出賽、3次先發，拿下1.10的被上壘率（WHIP）、2.68防禦率、以及僅0.198的被打擊率，狂飆30次三振。這筆交易案真的太棒了！」不論是臨危受命擔任長中繼，還是像今天這樣臨危受命扛起先發重任，鄧愷威都用高水準的內容回報了球團的信任。太空人知名粉專《SleeperAstros》在賽後也向全聯盟正式發問：「看完這場精采好投，他現在是否該正式固定在太空人的先發輪值之中了？」