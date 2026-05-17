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▲利特（如圖）在節目中透露，始源在團隊討論續約時曾說出「不然我掏500億出來嗎？」嚇瘋現場。（圖／翻攝自아는형님 Knowingbros YT）

韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）成員崔始源出道多年來，不只因高顏值與紳士形象圈粉，更因驚人的家世背景被封為演藝圈代表性「富二代」，他過去在團體續約時曾霸氣喊出「哥，我弄個500億（約台幣10.6億）」，希望能夠成立公司帶成員們離開SM，讓粉絲驚呼：「始源根本是現實版財閥！」崔始源的家境向來是韓娛圈熱門話題，父親被指出是韓國大型幼兒用品企業CEO，同時身兼大學教授；母親則擔任外交官，並掌握世界知名內衣品牌在韓國的代理權，背景相當顯赫，不過即便出身優渥，始源過去仍曾低調表示：「我的人生和父母是兩回事。」明明可以在家當少爺，但始源仍然選擇出門當偶像，而他對SUPER JUNIOR的愛更是無人能否認的，隊長利特曾透露，團體在討論續約與未來方向時，始源突然豪氣表示：「哥，我弄個500億嗎？」有意帶SUPER JUNIOR離開SM，並在外自門戶的意思。這個回應讓現場所有人瞬間傻眼，當利特震驚反問：「你是要為SUPER JUNIOR燒掉500億嗎？」始源則淡定回應：「想投資我們的CEO很多。」成員銀赫還搞笑補充，這筆鉅款根本像是始源「從存錢筒裡拿出來的一樣」，不僅如此團員們私下也常開玩笑，只要始源再多接幾個工作，搞不好真的能把SM買下來。除了財力話題外，崔始源多年來也以「高富帥」形象深植人心，不僅擁有184公分高挑身材與俊俏外貌，待人處事更以溫柔有禮聞名，許多粉絲認為，他的紳士氣質與談吐，與父母長年身居高位的家庭教育有很大關係，也讓他成為韓國演藝圈中最具代表性的「人生勝利組」之一。