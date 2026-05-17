中央氣象署地震測報中心表示，今（17）日上午8時46分，南投縣埔里鎮發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，震央在南投縣政府東北東方33.5公里，本起地震最大震度達4級，出現在南頭國姓。

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據氣象署測報資料，震度4級地區為南投縣，震度3級地區為台中市、花蓮縣、苗栗縣，震度2級地區為彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市、桃園市、新北市，震度1級地區為嘉義市、台南市、台北市、澎湖縣。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...