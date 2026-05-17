中央氣象署地震測報中心表示，今（17）日上午8時46分，南投縣埔里鎮發生規模5.1地震，地震深度15.5公里，震央在南投縣政府東北東方33.5公里，本起地震最大震度達4級，出現在南頭國姓。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據氣象署測報資料，震度4級地區為南投縣，震度3級地區為台中市、花蓮縣、苗栗縣，震度2級地區為彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、新竹市、桃園市、新北市，震度1級地區為嘉義市、台南市、台北市、澎湖縣。 ⚠️發生強震怎麼辦？地震逃生保命重點必看 ✔地震時躲哪裡最安全？逃生正確保命SOP：黃金三角錯了、別衝戶外 ✔搭捷運、開車時大地震怎麼辦？消防署「交通保命攻略」：別急煞車 ✔地震有多強？氣象署「震度分級」一圖看懂：震度3級已出現恐懼感 ✔地震包內容物準備什麼？「6大地震避難包清單、放置地點」一次看 相關新聞 地震速報／18:43花蓮市規模5「極淺層地震」！全台12縣市有感國家警報響了！花蓮市規模5地震 震源地質剖面圖曝光花蓮外海5.6地震全台有感！氣象署揭原因：3天內注意規模5餘震 地震速報／14:53花連外海規模5.6地震！最大震度4級 全台都有感 張志浩編輯記者畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...作品集 地震速報