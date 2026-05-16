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▲狄鶯（如圖）多次被罵「慈母多敗兒」，所以已經許久不提孫安佐，如今再度引發爭議，也讓她無奈且心碎。（圖／狄鶯Twitch）

藝人孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐近日在社群展示自己發明的「神級火箭槍」，因涉及公共危險及槍砲相關問題，遭警方拘提，今（16）日稍早偵訊結束被移送地檢署複訊。媽媽狄鶯至今未發聲，然而昨天她似乎早料到會出事，酒後在直播中崩潰痛哭，認為兒子在河堤上玩火槍「沒有傷害任何一個人」，表示孫安佐一開始就想當反恐小組，只是想保護全部的人。狄鶯昨日在直播中，孫安佐尚未被逮捕，她談到兒子忍不住痛哭失聲說：「安佐真的不是壞孩子！」認為他在河堤上玩火槍並沒有傷害任何一個人，不懂為什麼有這麼多人要攻擊他，狄鶯自責表示：「如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊他嗎？」狄鶯連說了好幾次的對不起，直說孫安佐的英文很好，補足了自己的不足，一開始也想當反恐小組，想保護全部的人，為何沒有人相信，語氣充滿無奈。狄鶯多次被罵「慈母多敗兒」，所以已經許久不提孫安佐，如今再度引發爭議，狄鶯表示有可能家裡又要遭搜索，大聲喊說：「來搜索啊，狄大哥不怕，歡迎光臨。」此外狄鶯不僅在直播中爆粗口，認為檢警為了升官處處針對他們，更說：「你們要來搜索，來吧，我絕對不保他，我有錢，就讓他關吧，隨便。」最後狄鶯也憤怒問：「他究竟傷害了誰？我兒子到底做了什麼？如果你們再欺負我兒子，我跟你們沒完。」認為千錯萬錯都是自己的問題，要大家別再傷害孫安佐。