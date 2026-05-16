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中華職棒中信兄弟昨（15）日以7：4擊退統一7-ELEVEn獅，奪下本季第10勝，其中在9局下外野手許庭綸演出「雷射肩」，接殺飛球後阻殺三壘跑者蘇智傑，製造雙殺守備，澆熄獅隊反攻氣焰。不過兄弟總教練平野惠一賽後指出，許庭綸應該要傳三壘才對，「以結果來說是抓到，是如果沒抓到呢？所以這時多一個進壘都是不被允許的。」平野話講的嚴肅，「那邊的高中生球僮也在看，有點丟臉啊（恥ずかしい）！」不過平野這番言論，在網路上引發討論，不少球迷指出，能理解平野的觀念，但用「丟臉」一詞就太超過。兄弟前役打線甦醒，前8局以5：4領先，9局上攻下2分保險分，不過9局下李振昌登板時，卻上演「關門劇場」，被蘇智傑、潘傑楷連續敲安攻佔二、三壘，此時林子豪敲出左外野飛球，兄弟左外野手許庭綸接到球後選擇長傳本壘，成功阻殺三壘跑者蘇智傑，製造精彩的雙殺守備，李振昌再讓陳聖平擊出中外野飛球出局，讓獅隊得點圈機會留下殘壘。雖然許庭綸大秀「雷射肩」，但賽後兄弟總教練平野惠一卻點出瑕疵，據《兄弟官方Youtube》的賽後訪問影片，平野直言，「那邊的高中生球僮也在看，有點丟臉啊（慚愧難為情）！」平野指出，以結果來看許庭綸是抓到三壘跑者，「但是如果沒抓到呢？所以這時多一個進壘都是不被允許的。」被問到許庭綸是否應該傳向三壘，平野給予肯定的答案，「沒錯，冷靜來看這個Play的話，大家都可以理解，大家都很拼命。」平野表示，「在這個Play發生之前，球打過來，我應該要怎麼處理的這個是不足的。」平野進一步指出不能單靠蠻力，「而是動腦思考這件事，這就是分別職業運動員與非職業運動員的差異，這個教育非常重要。」平野賽後針對許庭綸防守的檢討，瞬間成為熱門討論話題，不少網友認為許庭綸傳本壘無不妥，「這就是美技」、「殺到了就沒問題吧，沒殺到你還能念一下」、「差三分二壘那分不重要 ，傳本壘沒錯啊」。也有網友認為平野的觀念沒錯，但對許庭綸的要求太嚴厲，「客觀觀念來說平野是對的，但丟臉說就太過」、「正確觀念就是這樣，但真的是不會說話」、「說的是事實，但時機不對！他可以用話術包裝！根本士氣破壞者」。